Des bénéfices semestriels portés par le cuivre pour BHP
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:38

BHP dévoile un profit attribuable de 5,6 MdsUSD au titre de son 1er semestre 2025-26, en croissance de 28%, "soutenu par l'excellence opérationnelle et un contrôle des coûts discipliné, ainsi que des prix moyens plus élevés".

La compagnie minière australienne pointe en particulier la performance du cuivre et du minerai de fer, avec des marges d'EBITDA sous-jacentes de 66% et de 62% respectivement.

Au global, l'EBITDA sous-jacent s'est accru de 25% à 15,5 MdsUSD, soit une marge améliorée de plus de 7 points à 58,4%, conformément au maintien d'un taux supérieur à 50% en moyenne sur les 25 dernières années.

BHP souligne en particulier une marge de 66% pour le segment cuivre, en progression de 12 points. "Le segment cuivre a contribué pour la 1re fois à plus de 50% de l'EBITDA sous-jacent du groupe", met-il en avant.

A 27,9 MdsUSD, les revenus totaux ont augmenté de 11%, essentiellement en raison de prix significativement plus élevés pour le cuivre, et de prix plus hauts pour le minerai de fer.

La direction a décidé de verser un dividende semestriel de 0,73 USD par action au titre du semestre écoulé, soit un montant global de 3,7 MdsUSD et un ratio de distribution de 60%, à distribuer le 26 mars prochain.

