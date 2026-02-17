Des bénéfices semestriels portés par le cuivre pour BHP
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:38
La compagnie minière australienne pointe en particulier la performance du cuivre et du minerai de fer, avec des marges d'EBITDA sous-jacentes de 66% et de 62% respectivement.
Au global, l'EBITDA sous-jacent s'est accru de 25% à 15,5 MdsUSD, soit une marge améliorée de plus de 7 points à 58,4%, conformément au maintien d'un taux supérieur à 50% en moyenne sur les 25 dernières années.
BHP souligne en particulier une marge de 66% pour le segment cuivre, en progression de 12 points. "Le segment cuivre a contribué pour la 1re fois à plus de 50% de l'EBITDA sous-jacent du groupe", met-il en avant.
A 27,9 MdsUSD, les revenus totaux ont augmenté de 11%, essentiellement en raison de prix significativement plus élevés pour le cuivre, et de prix plus hauts pour le minerai de fer.
La direction a décidé de verser un dividende semestriel de 0,73 USD par action au titre du semestre écoulé, soit un montant global de 3,7 MdsUSD et un ratio de distribution de 60%, à distribuer le 26 mars prochain.
