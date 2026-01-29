 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des bénéfices en forte baisse au 4e trimestre pour STMicro
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 08:00

STMicroelectronics dévoile au titre de son 4e trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en chute de 70,3% en comparaison annuelle, à 0,11 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 3,1 points à 8%.

Le fabricant de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 2,5 points à 35,2% pour un chiffre d'affaires net stable ( 0,2%) à 3,33 milliards de dollars, toutefois au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives.

S'il affiche des CA plus élevés dans l'électronique personnelle et, dans une moindre mesure, dans les équipements de communication et périphériques informatiques (CECP) et l'industriel, celui de l'automobile a été inférieur aux attentes.

Pour le 1er trimestre 2026, au point médian, STMicroelectronics table sur un CA net de 3,04 MdsUSD, ainsi que sur une marge brute d'environ 33,7%, incluant environ 2,2 points de charges liées aux capacités non utilisées.

"Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l'impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle", précise cependant le groupe franco-italien.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
24,960 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank