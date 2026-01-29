Des bénéfices en forte baisse au 4e trimestre pour STMicro
Le fabricant de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 2,5 points à 35,2% pour un chiffre d'affaires net stable ( 0,2%) à 3,33 milliards de dollars, toutefois au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives.
S'il affiche des CA plus élevés dans l'électronique personnelle et, dans une moindre mesure, dans les équipements de communication et périphériques informatiques (CECP) et l'industriel, celui de l'automobile a été inférieur aux attentes.
Pour le 1er trimestre 2026, au point médian, STMicroelectronics table sur un CA net de 3,04 MdsUSD, ainsi que sur une marge brute d'environ 33,7%, incluant environ 2,2 points de charges liées aux capacités non utilisées.
"Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l'impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle", précise cependant le groupe franco-italien.
