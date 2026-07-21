Des bénéfices atones, mais des ventes accrues pour Novartis au 2e trimestre

Novartis publie un BPA coeur de 2,41 USD au titre du 2e trimestre 2026, stable en données totales et en recul de 1% à changes constants, ainsi qu'un profit opérationnel coeur stable à 5,94 MdsUSD, impliquant une marge de 41,2%, en retrait de 70 points de base à changes constants.

A 14,41 MdsUSD, le chiffre d'affaires trimestriel du géant suisse de la santé a progressé de 3% en données totales et de 1% à changes constants, porté par les marques prioritaires Kisqali ( 43%), Kesimpta ( 32%), Scemblix ( 89%), Pluvicto ( 43%) et Leqvio ( 59%).

"Novartis a réalisé un solide 2e trimestre, renouant avec la croissance des ventes portée par la dynamique continue de Kisqali, Kesimpta, Scemblix et Pluvicto. Nous sommes encouragés par la trajectoire initiale de nos récents lancements, Rhapsody dans la CSU et Itvezi", souligne le CEO Vas Narasimhan.

"Nous avons également réalisé des progrès significatifs dans le pipeline, avec la mise à jour des données de survie globale de Kisqali dans le cancer du sein précoce et le dépôt d'une demande d'approbation accélérée auprès de la FDA pour le del-zota dans la DMD", poursuit le dirigeant.

Se disant en bonne voie pour obtenir plusieurs résultats importants au 2e semestre, Novartis confirme ses objectifs annuels, à savoir une croissance "à un chiffre bas" de son chiffre d'affaires et un repli "à un chiffre bas" de son profit opérationnel coeur.