Des avocats s'affrontent dans une bataille juridique autour des données vocales utilisées pour entraîner l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

("Billable Hours" est la chronique hebdomadaire de Reuters consacrée aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à D.Thomas@thomsonreuters.com.)

Les avocats se mobilisent dans l'Illinois pour un test majeur de la loi de l'État sur la protection des données, d'une portée considérable à l'ère de l'IA. Neuf grandes entreprises technologiques, dont Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Samsung, font l’objet de poursuites judiciaires devant le tribunal fédéral de Chicago. Elles sont accusées d’avoir enfreint la loi de l’Illinois sur la protection des informations biométriques (Biometric Information Privacy Act, BIPA) en utilisant sans autorisation des milliers d’heures d’enregistrements de voix humaines pour alimenter leurs systèmes d’IA.

Ross Kimbarovsky, du cabinet Loevy & Loevy, représente les plaignants – un groupe de journalistes, de podcasteurs et de narrateurs de livres audio – dans le cadre de ces actions collectives envisagées. Il a déclaré que chacun des défendeurs risquait de devoir verser des centaines de millions de dollars de dommages-intérêts.

"Ils ont récolté autant d’informations que possible à partir de toutes les sources imaginables", a déclaré M. Kimbarovsky.

Il a précisé que son cabinet de Chicago, spécialisé dans le droit des droits civils, serait rémunéré à la commission si les affaires aboutissaient. M. Kimbarovsky n’a pas souhaité donner de détails sur le montant de la rémunération potentielle du cabinet.

La loi BIPA prévoit des sanctions légales à l’encontre des entreprises qui collectent des données biométriques auprès de leurs employés et des consommateurs sans les en informer, sans obtenir leur consentement ou sans préciser la portée et la durée de cette collecte. La loi impose également aux entreprises d’élaborer une politique écrite comprenant des directives relatives à la destruction de ces données et leur interdit de les vendre. L’Illinois a revu à la baisse les sanctions prévues par la BIPA en 2024, à la suite d’une avalanche de poursuites judiciaires invoquant cette loi, mais les entreprises s’exposent toujours à une amende de 1 000 dollars en cas de violation par négligence, ou de 5 000 dollars en cas de violation intentionnelle ou par imprudence, appliquée par victime et pour chacune des sous-sections de la loi. Les plaignants, parmi lesquels figurent Carol Marin, éminente journaliste de Chicago, ainsi que Yohance Lacour et Alison Flowers, lauréats du prix Pulitzer, allèguent que chacune de ces entreprises a enfreint plusieurs dispositions de la BIPA ainsi que les lois de l’État régissant la publicité, la fraude à la consommation et les pratiques trompeuses.

Ces poursuites n’invoquent pas de violations du droit d’auteur, contrairement à une vague d’autres affaires à l’échelle nationale alléguant l’utilisation non autorisée de données pour entraîner des modèles d’IA. Les neuf affaires sont actuellement réparties entre sept juges différents du tribunal de Chicago, bien qu’Apple ait demandé le mois dernier leur regroupement devant un seul juge.

Les entreprises technologiques réfutent ces allégations et ont mobilisé une phalange d’avocats spécialisés en droit des affaires issus de dix cabinets d’avocats pour se défendre contre ces poursuites, notamment Gibson Dunn pour Apple, Greenberg Traurig pour Samsung, Jenner & Block pour Microsoft, Latham & Watkins pour ElevenLabs et Meta Platforms, Morgan Lewis pour Amazon, Quinn Emanuel pour Alphabet et Sidley Austin pour Adobe.

Dans une vague de requêtes en irrecevabilité déposées ces derniers jours et ces dernières semaines, bon nombre de ces entreprises ont fait valoir que les poursuites reposaient sur des hypothèses et que la loi de l’Illinois sur la protection de la vie privée en matière de données biométriques ne s’appliquait pas, car rien ne permet d’affirmer que l’utilisation abusive présumée des données ait eu lieu dans cet État.

"Ils allèguent uniquement que leurs enregistrements sont disponibles sur Internet; ils n’apportent aucun élément factuel permettant de conclure qu’Apple a utilisé ces enregistrements pour entraîner sa technologie", ont déclaré les avocats d’Apple dans un mémoire déposé lundi. Un porte-parole de Meta a déclaré dans un communiqué que l’entreprise "fournit aux utilisateurs des informations sur l’utilisation qu’elle fait de leurs données" et que les allégations des plaignants sont "erronées et devraient être rejetées". Un porte-parole d’Alphabet a refusé de commenter. Les porte-parole des autres défendeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les équipes juridiques de ces sociétés comptent parmi leurs membres un ancien juge fédéral de Chicago ainsi que des avocats spécialisés dans les plaintes au titre de la BIPA et la défense dans le cadre de recours collectifs. Gary Feinerman, qui a été nommé juge fédéral par le président Barack Obama en 2010 et a quitté ses fonctions en 2023 , fait partie de l’équipe du cabinet Latham représentant ElevenLabs et Meta. Du côté d’Alphabet, on retrouve notamment Andrew Schapiro, associé chez Quinn Emanuel, qui a défendu Google dans le cadre d’un procès accusant l’entreprise de collecter des données auprès des utilisateurs alors même qu’ils utilisaient le mode de navigation privée "Incognito" de Chrome. Google a conclu un accord à l’amiable l’obligeant à détruire des milliards d’enregistrements de données, mais n’a versé aucune indemnité financière .

MM. Feinerman et Schapiro n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le cabinet Loevy & Loevy a déjà intenté des actions en justice au titre de la BIPA, notamment contre le géant du fret ferroviaire BNFS, qui a conclu un accord à l’amiable de 75 millions de dollars en 2024 , et contre Motorola Solutions, qui a conclu un accord à l’amiable de 47,5 millions de dollars en 2025. Le cabinet est également l’avocat principal dans le cadre d’un recours collectif, portant notamment sur des violations de la BIPA, contre la société de reconnaissance faciale Clearview AI .

Le cabinet a également des procédures en cours contre des générateurs de musique basés sur l’IA, invoquant à la fois des violations de la BIPA et des violations du droit d’auteur.

-- Des cabinets d’avocats font appel pour obtenir le paiement de leurs honoraires dans le cadre du règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic Un groupe de cabinets représentant les plaignants, dont Edelson, a fait appel de la décision d’un juge fédéral leur refusant des dizaines de millions de dollars à titre de rémunération pour le travail qu’ils affirment avoir fourni dans le cadre d’un procès historique accusant la start-up d’intelligence artificielle Anthropic d’avoir violé les droits d’auteur des créateurs.

Mardi, ces cabinets ont déposé un avis d’appel auprès de la 9e cour d’appel fédérale des États-Unis, siégeant à San Francisco. Le dossier précise que leur appel portera principalement sur les honoraires d’avocat, à la suite d’une décision rendue en décembre par un juge d’accorder des honoraires uniquement aux cabinets désignés par le tribunal pour mener l’affaire: Susman Godfrey et Lieff Cabraser.

"Un cabinet d’avocats ne peut pas se désigner lui-même comme conseil de groupe simplement en se présentant. Pas plus qu’un conseil de groupe ne peut désigner quelqu’un d’autre pour faire son travail", a écrit le juge fédéral de district William Alsup dans son ordonnance relative aux honoraires. Il a déclaré qu’Edelson et les autres cabinets avaient demandé au tribunal une "manne financière, comme s’ils avaient toujours été les conseils de groupe".

Alsup a qualifié les cabinets non désignés d’"intrus" et a rejeté leur demande de 75 millions de dollars d’honoraires prélevés sur le fonds de règlement de 1,5 milliard de dollars d’Anthropic. Jay Edelson, du cabinet Edelson, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Susman et Lieff Cabraser avaient initialement réclamé 300 millions de dollars d’honoraires, mais ont retiré cette demande après que le tribunal eut indiqué qu’il ne l’approuverait pas. Ils ont par la suite réclamé 187,5 millions de dollars, arguant que ce montant reflétait la complexité du litige et le résultat obtenu. La juge fédérale de district Araceli Martínez-Olguín, qui a pris en charge l’affaire cette année, a accordé en juillet aux avocats du groupe environ 101 millions de dollars. Anthropic a nié toute faute.

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