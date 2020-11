Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des agents israéliens ont tué un chef d'Al Qaïda en Iran-New York Times Reuters • 14/11/2020 à 03:21









WASHINGTON, 14 novembre (Reuters) - Abdullah Ahmed Abdullah, le numéro deux d'Al Qaïda, accusé d'avoir aidé à orchestrer les attentats à la bombe de 1998 contre deux ambassades américaines en Afrique, a été tué en Iran en août par des agents israéliens agissant sur ordre des États-Unis, a rapporté vendredi le New York Times, citant des responsables du renseignement. Abdullah Ahmed Abdullah, également connu sous le nom d'Abou Mohamed Al-Masri, a été abattu par deux hommes conduisant une moto à Téhéran il y a plus de trois mois, rapporte le journal. Sa mort avait été tenue secrète jusqu'à aujourd'hui, ajoute le New York Times. Le rôle joué par les Etats-Unis dans la mort d'Abdullah Ahmed Abdullah n'était pas clair, selon le New York Times. Un représentant américain, parlant à Reuters sous couvert d'anonymat, a refusé de confirmer les détails donnés par le Times ou de dire si les Etats-Unis étaient impliqués. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche (NSC) n'a pas répondu aux demandes de commentaires. (Matt Spetalnick; version française Camille Raynaud)

