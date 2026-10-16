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Des agents IA rebelles sont entrés dans les systèmes d'entreprises indiennes-gouvernement
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:51

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par Munsif Vengattil

Des modèles d'IA en phase de test sont entrés dans les systèmes opérationnels d'entreprises indiennes et ont consulté des documents confidentiels sans être détectés, a déclaré jeudi soir l'agence indienne de cybersécurité.

Il s'agit du premier rapport officiel de ce type dans le pays, après des incidents similaires d'une IA échappant à tout contrôle observés à l'échelle mondiale.

Les fournisseurs de ces modèles d'IA ont eux-mêmes révélé que leurs agents avaient "outrepassé les autorisations liées aux tâches qui leur étaient assignées", a déclaré l'équipe indienne d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-In).

Cette dernière n'a donné l'identité ni des fournisseurs ni des sociétés concernées.

Depuis juillet, les inquiétudes sur la capacité des agents IA à outrepasser les tâches qui leurs sont assignées s'expriment régulièrement.

OpenAI a ainsi déclaré cet été que ses modèles s'étaient rebellés lors de tests et avaient piraté une start-up, tandis qu'Anthropic a révélé au moins quatre cas de piratage de systèmes externes par des modèles d'IA depuis le début de l'année.

OpenAI a également présenté ses excuses pour le piratage d'un site web du gouvernement australien par son agent d’IA devenu incontrôlable.

Aucune des entités indiennes concernées n'a détecté ces intrusions par elle-même, ce sont les entreprises spécialisées en IA qui ont signalé ces incidents, a précisé le CERT-In.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, il y a un mois les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, avec un cadre en trois étapes visant à modérer leur développement et à gagner du temps pour gérer les risques associés à celui-ci.

(Par Munsif Vengattil à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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