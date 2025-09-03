Derichebourg-Programme de rachat d'actions portant au maximum sur 1% du capital

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La France va-t-elle donner son feu vert? La Commission européenne a appelé mercredi les 27 à approuver rapidement l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, en promettant des garanties "robustes" aux agriculteurs, dont Paris s'est félicité. ...
Lire la suite
Qui succédera à "Houris", le roman de Kamel Daoud sacré en 2024? L'Académie Goncourt a dévoilé mercredi une première sélection de 15 romans, dont celui d'Emmanuel Carrère ("Kolkhoze"), locomotive de la rentrée littéraire. Le nom du lauréat du plus illustre des ...
Lire la suite
L'auteur d'une attaque au couteau mardi à Marseille, un Tunisien de 35 ans abattu ensuite par la police, présentait un profil psychiatrique fait de violences et d'addictions, plutôt que radicalisé, même s'il a crié "Allah Akbar", selon les premiers éléments d'enquête. ...
Lire la suite
Avec "The Voice of Hind Rajab", film ovationné mercredi à Venise sur une fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 par l'armée israélienne, la Mostra tient son film-événement. La projection officielle a été suivie d'une ovation de 23 minutes, des spectateurs ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer