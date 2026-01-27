 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Derichebourg, Hoffmann Green, OPmobility...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 27/01/2026 à 09:09

(AOF) - Airbus

Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes brutes (536 commandes nettes ) en 2025. Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays. En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51 % du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28 %.

Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Compagnie des Alpes

Le groupe spécialisé dans les loisirs précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Derichebourg

Derichebourg Environnement a annoncé la signature d'un partenariat structurant avec Renault Group dans le cadre du déploiement de son Système Individuel (SI) de gestion des Véhicules Hors d'Usage (VHU), conformément aux exigences de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC).

Drone Volt

Le spécialiste français des drones professionnels va intervenir sur plus de 3 000Drone Volt annonce la signature d'un contrat de prestations de services avec Phoenix Tower International (PTI), l'un des leaders mondiaux des infrastructures de téléphonie sans fil. L'accord porte sur la capture d'images haute résolution de plus de 3 000 sites en France, destinées à alimenter le programme de jumeaux numériques de PTI, en partenariat avec la plateforme logicielle vHive. sites télécoms en France dans le cadre d'un programme de jumeaux numériques.

Groupe Partouche

Le groupe rendra compte de ses résultats annuels.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste des ciments innovants sans clinker, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec GSE, contractant général de référence, en vue d'accompagner la décarbonation de ses actifs industriels et tertiaires.

ID Logistics

ID Logistics a annoncé un chiffre d'affaires de 1 037,5 MEUR au quatrième trimestre 2025, en hausse de 12,2% sur un an, soit 14,7% à données comparables. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé 3 737,0 MEUR de revenus, en progression de 14,2%, correspondant à 16,0% à données comparables.

Ipsen

Ipsen fait part de la nomination de Pierrick Lefranc au poste de vice-président exécutif (EVP) des opérations techniques et membre du comité exécutif (ELT), nomination qui prendra effet à compter du 1er avril 2026.

LVMH

Le géant du luxe signalera ses résultat annuels.

NFL Biosciences

La société biopharmaceutique française ajuste sa stratégie clinique après de nouvelles données : ses objectifs d'efficacité sont revus à la hausse et les coûts de développement réduits.

OPMobility

OPmobility indique avoir signé avec Hyundai Mobis un protocole d'accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage, dans le cadre d'un partenariat stratégique qui devrait être finalisé en 2026.

OVHCLoud

OVHcloud annonce avoir été sélectionné pour le projet Open clouds for research environments (OCRE), lancé par GEANT, association pan-européenne des réseaux nationaux de recherche et d'enseignement.

Serge Ferrari

SergeFerrari Group a généré en 2025 un chiffre d'affaires de 347,5 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% à périmètre et change courants et de +7,9% à périmètre et change constants, en comparaison de l'exercice précédent. Cette évolution des ventes matérialise une activité commerciale soutenue sur l'ensemble de l'année, dans un contexte géopolitique et économique volatil.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

AIRBUS
201,5000 EUR Euronext Paris -0,44%
ARAMIS GROUP
4,7250 EUR Euronext Paris +0,96%
CIE DES ALPES
25,3000 EUR Euronext Paris -0,59%
DERICHEBOURG
7,8000 EUR Euronext Paris -0,51%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,7600 EUR Euronext Paris +0,42%
ID LOGISTICS
423,0000 EUR Euronext Paris +0,48%
IPSEN
138,2000 EUR Euronext Paris -0,36%
LVMH
588,4000 EUR Euronext Paris +0,07%
NFL BIOSCIENCES
1,6780 EUR Euronext Paris +1,82%
OPMOBILITY
16,2700 EUR Euronext Paris +0,49%
OVHCLOUD
9,7800 EUR Euronext Paris -1,26%
PARTOUCHE
18,6000 EUR Euronext Paris -4,12%
SERGE FERRARI
8,0800 EUR Euronext Paris -0,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/01/2026 à 09:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank