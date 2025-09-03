Derichebourg, Eramet, Pluxee... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Arkema

Arkema a placé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans et portant un coupon annuel de 3,50%. Cette émission s'inscrit dans la continuité de l'émission réalisée il y a 5 ans destinée au financement de son usine de polyamide 11 Rilsan 100 % bio-sourcé à Singapour. Elle permet au groupe de renforcer l'alignement de sa stratégie de financement avec ses engagements en matière de développement durable, notamment concernant le climat et le développement de solutions durables et innovantes.

Derichebourg

Compte tenu de ces conditions de volumes et de marges unitaires plus faible qu'escompté, Derichebourg se fixe désormais pour l'exercice 2024/2025 clos le 30 septembre prochain un objectif de chiffre d'affaires compris entre 3,25 et 3,4 milliards d'euros et un Ebitda courant compris entre 300 et 310 millions d'euros. La société visait auparavant un Ebitda courant de 350 millions d'euros.

Eramet

Abel Martins‑Alexandre est nommé directeur financier d'Eramet, en charge des systèmes d'information et des achats, poste qu'il occupera à compter du 15 septembre prochain. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe. Abel Martins‑Alexandre était jusque récemment " managing director & head of infrastructure, energy et industrials " chez Lloyds Corporate & Institutional Bank.

Hoffmann Green

Au cours du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Hoffmann Green s'établit à 3,5 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2024. La progression du niveau d'activité au cours du semestre écoulé s'explique par la forte croissance des volumes de ciments vendus qui composent exclusivement le chiffre d'affaires semestriel 2025. En revanche, l'Ebitda sur ce semestre est négatif à s'élève 5,7 millions d'euros, en repli par rapport au premier semestre 2024 : -3,1 millions d'euros.

Obiz

A l'issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L'activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

Pluxee

Pluxee, acteur international majeur sur le marché des avantages et de l'engagement des salariés, annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Skipr, une entreprise belge innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés. Grâce à l'acquisition de Skipr, Pluxee est idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l'intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable.

Valneva

Valneva SE a annoncé des données positives d’immunogénicité et d’innocuité pour l’étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La forte réponse immunitaire et le profil d'innocuité favorable observé après avoir reçu cette troisième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après avoir reçu les précédentes doses de rappel, démontrant ainsi le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme.