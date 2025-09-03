 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 714,70
+0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Derichebourg, Eramet, Pluxee... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 03/09/2025 à 08:59

(AOF) - Arkema

Arkema a placé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans et portant un coupon annuel de 3,50%. Cette émission s'inscrit dans la continuité de l'émission réalisée il y a 5 ans destinée au financement de son usine de polyamide 11 Rilsan 100 % bio-sourcé à Singapour. Elle permet au groupe de renforcer l'alignement de sa stratégie de financement avec ses engagements en matière de développement durable, notamment concernant le climat et le développement de solutions durables et innovantes.

Derichebourg

Compte tenu de ces conditions de volumes et de marges unitaires plus faible qu'escompté, Derichebourg se fixe désormais pour l'exercice 2024/2025 clos le 30 septembre prochain un objectif de chiffre d'affaires compris entre 3,25 et 3,4 milliards d'euros et un Ebitda courant compris entre 300 et 310 millions d'euros. La société visait auparavant un Ebitda courant de 350 millions d'euros.

Eramet

Abel Martins‑Alexandre est nommé directeur financier d'Eramet, en charge des systèmes d'information et des achats, poste qu'il occupera à compter du 15 septembre prochain. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe. Abel Martins‑Alexandre était jusque récemment " managing director & head of infrastructure, energy et industrials " chez Lloyds Corporate & Institutional Bank.

Hoffmann Green

Au cours du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Hoffmann Green s'établit à 3,5 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2024. La progression du niveau d'activité au cours du semestre écoulé s'explique par la forte croissance des volumes de ciments vendus qui composent exclusivement le chiffre d'affaires semestriel 2025. En revanche, l'Ebitda sur ce semestre est négatif à s'élève 5,7 millions d'euros, en repli par rapport au premier semestre 2024 : -3,1 millions d'euros.

Obiz

A l'issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L'activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

Pluxee

Pluxee, acteur international majeur sur le marché des avantages et de l'engagement des salariés, annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Skipr, une entreprise belge innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés. Grâce à l'acquisition de Skipr, Pluxee est idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l'intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable.

Valneva

Valneva SE a annoncé des données positives d’immunogénicité et d’innocuité pour l’étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La forte réponse immunitaire et le profil d'innocuité favorable observé après avoir reçu cette troisième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après avoir reçu les précédentes doses de rappel, démontrant ainsi le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme.

Valeurs associées

ARKEMA
59,4500 EUR Euronext Paris +0,25%
DERICHEBOURG
5,1550 EUR Euronext Paris -12,03%
ERAMET
49,5800 EUR Euronext Paris +1,89%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,5750 EUR Euronext Paris -7,01%
OBIZ
3,7800 EUR Euronext Paris +11,18%
PLUXEE
16,9800 EUR Euronext Paris -0,47%
VALNEVA
3,6400 EUR Euronext Paris +4,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 08:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

