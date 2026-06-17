information fournie par Reuters • 17/06/2026 à 18:26

Derichebourg Environnement remporte 4 marchés de collecte de déchets sur le territoire Boucle Nord de Seine

Derichebourg SA DBG.PA :

* DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT REMPORTE 4 MARCHÉS DE COLLECTE DE DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE BOUCLE NORD DE SEINE

* LES CONTRATS D’UNE DURÉE DE 8 ANS

* CES CONTRATS REPRÉSENTENT UN CA PLURIANNUEL DE 74 MLNS D’EUROS

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(Rédaction de Gdansk)