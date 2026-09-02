Derichebourg Environnement et Vicat renforcent leur coopération via VALèreCO

Derichebourg SA DBG.PA :

* DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ET VICAT RENFORCENT LEUR COOPÉRATION VIA LA COENTREPRISE VALÈRECO

* NOUVEAU PROJET STRUCTURANT DANS LA RÉGION GRAND EST REPRÉSENTANT UN INVESTISSEMENT DE PRÈS DE €7 MLNS

* INSTALLATION PRODUIRA À TERME 34 000 TONNES DE CSR PAR AN

Texte original https://tinyurl.com/mse44cet

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(Rédaction de Gdansk)