 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Derichebourg Environnement et Vicat renforcent leur coopération via VALèreCO
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 17:47
Ajouter Boursorama à vos sources

Derichebourg SA DBG.PA :

* DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ET VICAT RENFORCENT LEUR COOPÉRATION VIA LA COENTREPRISE VALÈRECO

* NOUVEAU PROJET STRUCTURANT DANS LA RÉGION GRAND EST REPRÉSENTANT UN INVESTISSEMENT DE PRÈS DE €7 MLNS

* INSTALLATION PRODUIRA À TERME 34 000 TONNES DE CSR PAR AN

Texte original https://tinyurl.com/mse44cet

Pour plus de détails, cliquez sur DBG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

DERICHEBOURG
9,110 EUR Euronext Paris -1,09%
VICAT
62,800 EUR Euronext Paris -4,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 +9,25%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
Pétrole Brent
95,45 +0,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank