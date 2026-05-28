Derichebourg-Ebitda courant en hausse de 9,7% au S1

Derichebourg a fait état jeudi d'une hausse de 9,7% de son Ebitda courant au premier semestre, citant la reprise des volumes de ferrailles et l’amélioration des marges unitaires.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant s'est établi à 177,8 millions d'euros à fin mars.

Le chiffre d’affaires du premier semestre atteint 1,83 milliard d’euros, en hausse de 7,8% sur un an.

Le groupe dit estimer que son Ebitda courant se situera à la fin de l’exercice "dans une fourchette comprise entre 350 et 370 millions d'euros".

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)