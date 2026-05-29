Derichebourg dépasse les attentes et améliore ses perspectives

(Zonebourse.com) - Le spécialiste du recyclage des métaux est attendu en nette hausse ce vendredi à la Bourse de Paris, le groupe ayant relevé son objectif annuel d'Ebitda courant, après avoir enregistré des résultats semestriels supérieurs aux attentes.

Derichebourg vise désormais un Ebitda courant compris entre 350 et 370 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, contre une fourchette précédente de 320 à 350 millions d'euros.

Au premier semestre clos fin mars, le bénéfice net a progressé à 73,5 millions d'euros, contre 63,2 millions un an plus tôt. L'Ebitda courant a augmenté de 9,7% à 177,8 millions d'euros, tandis que la marge correspondante s'est améliorée à 9,7%, contre 9,5% sur la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires semestriel a atteint 1,83 milliard d'euros, en hausse de 7,8% sur un an.

Pour le second semestre, Derichebourg indique que la dynamique observée depuis le début de l'exercice se poursuit. Le groupe souligne que les volumes traités restent orientés à la hausse par rapport à l'an dernier et que les marges unitaires continuent de bénéficier de prix des métaux élevés et bien orientés.

"Conformément à nos attentes, Derichebourg a livré une très bonne publication et relevé ses objectifs 2026", résume TP Icap Midcap, à l'achat sur le dossier.

Selon Portzamparc, le second semestre devrait bénéficier d'un effet de base nettement plus favorable. Soutenue par des volumes robustes et la progression des cours des métaux, la croissance des principaux indicateurs financiers devrait ainsi accélérer. Les analystes relèvent en conséquence leurs prévisions et tablent désormais sur un Ebitda de 363 MEUR pour l'exercice en cours, contre 337 MEUR précédemment. Malgré le recul du cours d'Elior, l'amélioration des perspectives opérationnelles les conduit à porter leur objectif de cours à 10,3 EUR, contre 8,2 EUR auparavant. La finalisation de l'acquisition de Scholz pourrait par ailleurs constituer un nouveau levier de croissance à moyen terme.

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