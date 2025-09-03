 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Derichebourg ajuste son objectif d'EBITDA annuel
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Derichebourg fait part d'un ajustement de son objectif d'EBITDA 'au contexte économique impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis', et compte tenu des conditions de volumes et de marges unitaires plus faible qu'escompté.

Le groupe de services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités attend désormais un EBITDA courant entre 300 et 310 millions d'euros pour l'exercice clos fin septembre 2025 contre 350 MEUR initialement prévu, avec un objectif de chiffre d'affaires entre 3,25 et 3,4 MdsEUR.

Derichebourg maintient ses investissements de développement dans des lignes de tri différenciantes, tout en étalant ses investissements de maintenance. Au total, l'enveloppe d'investissements devrait être voisine de 50% de l'EBITDA courant, limitant l'impact sur le free cash-flow de la révision de la prévision d'EBITDA courant.

À long terme, le groupe demeure néanmoins confiant dans ses fondamentaux et souligne qu'il 'pourrait en outre bénéficier de versements de dividendes de la part d'Elior Group en cas de poursuite de l'amélioration des résultats'.

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de procéder à l'annulation des 219 633 actions auto-détenues (0,14% du capital), et prévoit de lancer un nouveau programme de rachat d'actions portant au maximum sur 1% du capital de la société.

