Derichebourg abaisse son objectif d'Ebitda pour 2025 en raison du contexte économique
information fournie par Reuters•02/09/2025 à 19:00
Derichebourg
DBG.PA
a abaissé
mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du
contexte économique, impacté notamment par les limites de
l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais
chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350
millions auparavant.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
