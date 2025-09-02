 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Derichebourg abaisse son objectif d'Ebitda pour 2025 en raison du contexte économique
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 19:00

Derichebourg DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du contexte économique, impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

