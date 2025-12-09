 Aller au contenu principal
Dépôt d'une demande d'AMM pour Olanzapine LAI de Medincell
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:54

Medincell annonce le dépôt par son partenaire Teva Pharmaceuticals, auprès de la FDA américaine, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour Olanzapine LAI destinée au traitement mensuel de la schizophrénie chez l'adulte.

"L'injection d'olanzapine à action prolongée (LAI) pourrait permettre à une large population de patients de bénéficier de l'efficacité de l'olanzapine dans une formulation sous-cutanée mensuelle", explique la société biopharmaceutique.

"Conçue pour favoriser l'observance dans la vie réelle et améliorer la stabilité clinique, Olanzapine LAI vise à répondre à un besoin thérapeutique majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie", poursuit-elle.

