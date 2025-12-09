Dépôt d'une demande d'AMM pour Olanzapine LAI de Medincell
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:54
"L'injection d'olanzapine à action prolongée (LAI) pourrait permettre à une large population de patients de bénéficier de l'efficacité de l'olanzapine dans une formulation sous-cutanée mensuelle", explique la société biopharmaceutique.
"Conçue pour favoriser l'observance dans la vie réelle et améliorer la stabilité clinique, Olanzapine LAI vise à répondre à un besoin thérapeutique majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie", poursuit-elle.
Valeurs associées
|26,4800 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
