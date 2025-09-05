 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 704,88
+0,08%
Départ prochain du directeur de la division de produits professionnels de Signify
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 12:17

(Zonebourse.com) - Signify a annoncé vendredi que Harsh Chitale, membre du comité exécutif et directeur général de sa division de produits pour les professionnels, quitterait le groupe à la fin de l'année afin de poursuivre d'autres opportunité de carrière.

Dans un communiqué, le spécialiste néerlandais de l'éclairage n'a pas précisé s'il comptait lancer un processus en vue de trouver un successeur à Chitale à la tête de la branche professionnelle.

A compter du 1er janvier 2026, le comité exécutif de Signify ne sera plus composé que du directeur général As Tempelman et du directeur financier Zeljko Kosanovic.

Valeurs associées

SIGNIFY
22,9200 EUR Euronext Amsterdam +2,41%
