Départ prochain du directeur de la division de produits professionnels de Signify
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 12:17
Dans un communiqué, le spécialiste néerlandais de l'éclairage n'a pas précisé s'il comptait lancer un processus en vue de trouver un successeur à Chitale à la tête de la branche professionnelle.
A compter du 1er janvier 2026, le comité exécutif de Signify ne sera plus composé que du directeur général As Tempelman et du directeur financier Zeljko Kosanovic.
Valeurs associées
|22,9200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,41%
