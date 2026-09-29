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Départ du directeur général de Pharming Group
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 07:59

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La société biopharmaceutique, spécialisée dans les maladies immunitaires rares et génétiques, a annoncé le départ, avec effet immédiat, de Fabrice Chouraqui de ses fonctions de directeur général et d'administrateur exécutif.

Ce départ intervient après un accord commun avec le conseil d'administration. Cette décision fait suite de discussions concernant l'exécution des priorités stratégiques de l'entreprise pour sa prochaine phase de développement, au terme desquelles le conseil d'administration et Fabrice Chouraqui ont constaté des divergences de vue sur la trajectoire à suivre.

Pour pallier ce départ et afin d'assurer la continuité des opérations, le conseil d'administration a désigné une direction générale par intérim à deux têtes : Leverne Marsh, actuellement directrice commerciale, prend la tête des activités axées sur les patients, et Kenneth Lynard, directeur financier, prend en charge les fonctions corporatives mondiales. Un processus formel de recrutement a été initié par le conseil d'administration pour trouver un successeur permanent.

L'entreprise indique que sa stratégie, son portefeuille de produits en développement et ses engagements envers les patients restent inchangés, l'accent demeurant mis sur la conduite de la prochaine phase de croissance.

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PHARMING GROUP
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