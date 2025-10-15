information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 22:22

Départ du directeur financier de Becton Dickinson

Becton Dickinson BDX.N a annoncé mercredi que son directeur financier, Chris DelOrefice, quittera l'entreprise le 5 décembre, afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.