Départ du directeur de la recherche multi-actifs chez abrdn

(NEWSManagers.com) - Richard Dunbar, directeur de la recherche multi-actifs chez abrdn depuis 2018, vient d’annoncer son départ via un post sur LinkedIn. Il n’a pas dévoilé les détails de sa prochaine mission. Il était arrivé chez abrdn en 2014 comme directeur adjoint de la stratégie mondiale. En 2016, il a été nommé directeur de la recherche économique et thématique.

Avant de rejoindre abrdn, Richard Dunbar a travaillé chez CFA UK pendant six ans, où il a occupé des postes divers notamment ceux de directeur et président. Auparavant, il a été directeur des investissements chez Scottish Widows Investment Partnership pour près de 15 ans. Au début de sa carrière, il a travaillé comme gérant chez Blairlogie Capital Management pour 7 ans et Murray Johnstone pour 4 ans.