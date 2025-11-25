Départ de la directrice financière de Verallia
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 07:07
'Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Nathalie pour sa contribution au fil des années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs', commente Patrice Lucas, le directeur général du fabricant d'emballages en verre.
Valeurs associées
|23,760 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
