Départ de la directrice financière de Verallia
25/11/2025

Verallia indique que Nathalie Delbreuve, sa directrice financière, a décidé de quitter l'entreprise à compter du 28 novembre, après cinq années dans cette fonction. Le nouveau directeur financier a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines.

'Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Nathalie pour sa contribution au fil des années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs', commente Patrice Lucas, le directeur général du fabricant d'emballages en verre.

VERALLIA
23,760 EUR Euronext Paris +0,85%
