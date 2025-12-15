Départ de Barry Biffle, directeur général du groupe Frontier, et nomination de James Dempsey au poste de directeur général par intérim

Frontier Group Holdings ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, a annoncé lundi le départ du directeur général de longue date Barry Biffle et a nommé l'initié James Dempsey, en tant que directeur général intérimaire avec effet immédiat.

Biffle, qui a occupé le poste de directeur général depuis mars 2016, restera avec la compagnie à titre consultatif jusqu'au 31 décembre, a déclaré Frontier.

Dempsey, qui est le président de la compagnie depuis octobre 2023, a supervisé les opérations commerciales de Frontier, le service client et ses fonctions de recherche opérationnelle, de conception et de planification.

Il a rejoint Frontier en tant que directeur financier en 2014, avant d'occuper des postes de direction chez Ryanair Holdings et divers postes de direction chez PricewaterhouseCoopers.

"Nous pensons que (Dempsey) est particulièrement qualifié pour guider notre compagnie aérienne vers l'avenir", a déclaré le président du conseil d'administration, Bill Franke.

Frontier a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que les résultats du quatrième trimestre soient conformes à ses prévisions antérieures.

La compagnie avait prévu un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre 4 et 20 cents par action.Elle prévoit également que la croissance de la capacité au quatrième trimestre sera stable par rapport à l'année dernière.