 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Départ de Barry Biffle, directeur général du groupe Frontier, et nomination de James Dempsey au poste de directeur général par intérim
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Frontier Group Holdings ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, a annoncé lundi le départ du directeur général de longue date Barry Biffle et a nommé l'initié James Dempsey, en tant que directeur général intérimaire avec effet immédiat.

Biffle, qui a occupé le poste de directeur général depuis mars 2016, restera avec la compagnie à titre consultatif jusqu'au 31 décembre, a déclaré Frontier.

Dempsey, qui est le président de la compagnie depuis octobre 2023, a supervisé les opérations commerciales de Frontier, le service client et ses fonctions de recherche opérationnelle, de conception et de planification.

Il a rejoint Frontier en tant que directeur financier en 2014, avant d'occuper des postes de direction chez Ryanair Holdings et divers postes de direction chez PricewaterhouseCoopers.

"Nous pensons que (Dempsey) est particulièrement qualifié pour guider notre compagnie aérienne vers l'avenir", a déclaré le président du conseil d'administration, Bill Franke.

Frontier a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que les résultats du quatrième trimestre soient conformes à ses prévisions antérieures.

La compagnie avait prévu un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre 4 et 20 cents par action.Elle prévoit également que la croissance de la capacité au quatrième trimestre sera stable par rapport à l'année dernière.

Valeurs associées

FRONTIR GROP HLD
5,7600 USD NASDAQ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank