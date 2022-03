Départ d’un gérant d’Allspring

(NEWSManagers.com) - Allspring Global Investments (ex-Wells Fargo AM) a annoncé le départ de Peter Wilson. Il ne gérera donc plus le Allspring Multi-Sector Income Fund à compter du 16 mai. Peter Wilson gère la poche dette étrangère (dont dette émergente) du fonds, aux côtés d’Alex Perrin et de Lauren van Biljon. Ces derniers continueront à gérer cette partie après le départ de Peter Wilson. Christopher Kauffman, Michael Lee, Michael Schueller, Noah Wise et Chris Lee continueront aussi à gérer le fonds.