Départ d'Eunice Kim, directrice des produits de Netflix
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 21:52

Eunice Kim, qui occupe le poste de directrice des produits de Netflix NFLX.O depuis 2023, va quitter l'entreprise, a annoncé mercredi le pionnier du streaming. Kim a rejoint Netflix en 2021 pour diriger son équipe d'innovation des produits de consommation.

