Départ à la retraite de Kathy Mikells, directrice financière d'Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi que Kathy Mikells prendrait sa retraite en tant que directrice financière à compter du 1er février.