Denny's s'envole à la suite d'une opération de privatisation de 620 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Denny's DENN.O augmentent d'environ 47 % pour atteindre 6,03 $

** Denny's sera acheté par Triartisan Capital Advisors, Treville Capital Group et Yadav Enterprises pour 620 millions de dollars, soit 6,25 dollars par action, en espèces

** La société sera retirée du Nasdaq après l'opération

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre en août

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 32 % depuis le début de l'année