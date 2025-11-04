 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 272,33
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Denny's s'envole à la suite d'une opération de privatisation de 620 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Denny's DENN.O augmentent d'environ 47 % pour atteindre 6,03 $

** Denny's sera acheté par Triartisan Capital Advisors, Treville Capital Group et Yadav Enterprises pour 620 millions de dollars, soit 6,25 dollars par action, en espèces

** La société sera retirée du Nasdaq après l'opération

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre en août

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 32 % depuis le début de l'année

Privatisation

Valeurs associées

DENNY'S
4,1100 USD NASDAQ +5,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank