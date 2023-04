Démocratisation de l’IA : encore de nouvelles perspectives d’investissement

Sycomore

Une ère passionnante s'ouvre pour la technologie (encore une fois !), portée par la démocratisation de l'intelligence artificielle (IA) et du machine learning. L'IA générative, sous-ensemble de l'intelligence artificielle, est un type d'algorithmes entrainés sur un grand nombre de données qui fait des prédictions pour générer du contenu. ChatGPT est une interface de conversation en ligne développée par Open AI, qui s'appuie sur un algorithme de modélisation du langage qui interprète et génère des textes à partir de sources extérieures fiables. Avec le lancement récent de GPT-4, nous sommes à l'aube d'une nouvelle vague d'innovations dans le domaine de la technologie pour les entreprises et le grand public.

Soutenir le développement éthique des algorithmes

OpenAI a le potentiel de révolutionner plusieurs industries. Nous pensons d'ailleurs que cette technologie pourrait démocratiser de nombreux emplois « hautement qualifiés ». Davantage de personnes pourraient alors coder sans être spécialisées dans ce domaine, modernisant ainsi de nombreuses industries.

Toutefois, certains investisseurs pourraient être déçus par le faible impact financier sur les entreprises à court terme. C'est à plus long terme, au fur et à mesure que la technologie progresse, que des applications d'IA plus pratiques et transformatrices devraient émerger. Cela pourrait bénéficier aux sociétés exposées à cette thématique dans notre portefeuille. Nous nous méfions toujours des investissements fondés uniquement sur le « story-telling », dont les attentes sont souvent surestimées par le marché.

En tant qu'investisseurs, nous nous appuyons sur notre charte codéveloppée avec Revaia afin de soutenir l'émergence d'une Tech responsable, pour s'assurer d'un développement éthique des algorithmes :

L'algorithme est-il interprétable et explicable ? Comment le texte et/ou l'image ont-ils été générés ? Pourquoi telle réponse à telle question ?

L'algorithme bénéficie-t-il d'une fonction « modération » ? L'algorithme ne doit pas exprimer une opinion ou expliquer comment fabriquer une bombe, par exemple.

Avec quelles données l'algorithme a-t-il été entraîné ? Qu'en est-il des droits d'auteur (sources du texte généré) ? Qu'en est-il des droits d'images associés aux visuels utilisés pour la génération d'images par l'algorithme DALL-E d'Open AI ?

L'algorithme est-il fiable ? L'entreprise doit être en mesure de publier des indicateurs de performance et de précision de la technologie, de démontrer que celle-ci fait l'objet d'un suivi constant pour détecter et ainsi corriger d'éventuels biais algorithmiques : s'assurer, par exemple, que l'algorithme n'est pas entraîné et ne génère pas de contenus racistes, misogynes ou haineux.

L'entreprise est-elle à même d'identifier les risques et dérives potentiels des technologies développées avant de les mettre à disposition de ses clients ? Des mécanismes d'alertes et de remédiation efficaces en cas de matérialisation de ces risques sont-ils en place ?

