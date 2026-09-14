Démission du président de Hugo Boss sous la pression de Frasers

Stephan Sturm, le président du conseil de surveillance de Hugo Boss, a décidé de démissionner sous la pression du groupe britannique de distribution Frasers Group, son principal actionnaire, qui a récemment manifesté son intention d'accroître encore sa participation au capital afin de dépasser le seuil des 50%.

Dans un communiqué, Frasers s'est félicité de ce changement à la tête de l'instance dirigeante du spécialiste de la mode haut de gamme, qui s'est fait selon lui d'un commun accord et qui ouvre de son point de vue un "nouveau chapitre" dans l'histoire du groupe allemand.

De son côté, Hugo Boss explique que ce départ s'inscrit dans le sillage de discussions "constructives" menées avec Frasers, qui détient désormais 47,9% à l'issue de la clôture de son offre publique d'achat (OPA) sur le confectionneur.

Frasers estime qu'il s'agit du bon moment pour ajouter un second administrateur en plus de Michael Murray, son directeur général qui siège déjà au conseil, tout en affichant également l'ambition de soumettre la nomination de Robert Palmer, son secrétaire général.

Un dirigeant sur la sellette

Hugo Boss indique avoir déjà engagé le processus de recrutement visant à identifier le successeur de Stephan Sturm, Frasers soulignant que cette succession était appelée à se concrétiser "le plus tôt possible" selon les dispositions prévues par les statuts de l'entreprise.

La position de Stephan Sturm, qui avait pris ses fonctions il y a tout juste un an, semblait affaiblie depuis que Frasers avait reconnu au début du mois qu'il examinait l'opportunité de lui renouveler son soutien.

Agé de 63 ans, Sturm avait débuté sa carrière en tant que consultant chez McKinsey avant de rejoindre le groupe Fresenius, un spécialiste allemand de produits et services pour le secteur de la santé, dont il avait fini par prendre la direction générale en 2016.

En Bourse, l'action Hugo Boss reculait de 0,2% à 38,2 euros lundi matin vers 11h00, toujours légèrement au-dessus du prix de l'offre de Frasers, qui était de 38 euros par action.

A Londres, le titre Frasers prenait de son côté autour de 0,4%.