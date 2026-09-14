 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Démission du président de Hugo Boss sous la pression de Frasers
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 11:17
Ajouter Boursorama à vos sources

Stephan Sturm, le président du conseil de surveillance de Hugo Boss, a décidé de démissionner sous la pression du groupe britannique de distribution Frasers Group, son principal actionnaire, qui a récemment manifesté son intention d'accroître encore sa participation au capital afin de dépasser le seuil des 50%.

Dans un communiqué, Frasers s'est félicité de ce changement à la tête de l'instance dirigeante du spécialiste de la mode haut de gamme, qui s'est fait selon lui d'un commun accord et qui ouvre de son point de vue un "nouveau chapitre" dans l'histoire du groupe allemand.

De son côté, Hugo Boss explique que ce départ s'inscrit dans le sillage de discussions "constructives" menées avec Frasers, qui détient désormais 47,9% à l'issue de la clôture de son offre publique d'achat (OPA) sur le confectionneur.

Frasers estime qu'il s'agit du bon moment pour ajouter un second administrateur en plus de Michael Murray, son directeur général qui siège déjà au conseil, tout en affichant également l'ambition de soumettre la nomination de Robert Palmer, son secrétaire général.

Un dirigeant sur la sellette

Hugo Boss indique avoir déjà engagé le processus de recrutement visant à identifier le successeur de Stephan Sturm, Frasers soulignant que cette succession était appelée à se concrétiser "le plus tôt possible" selon les dispositions prévues par les statuts de l'entreprise.

La position de Stephan Sturm, qui avait pris ses fonctions il y a tout juste un an, semblait affaiblie depuis que Frasers avait reconnu au début du mois qu'il examinait l'opportunité de lui renouveler son soutien.

Agé de 63 ans, Sturm avait débuté sa carrière en tant que consultant chez McKinsey avant de rejoindre le groupe Fresenius, un spécialiste allemand de produits et services pour le secteur de la santé, dont il avait fini par prendre la direction générale en 2016.

En Bourse, l'action Hugo Boss reculait de 0,2% à 38,2 euros lundi matin vers 11h00, toujours légèrement au-dessus du prix de l'offre de Frasers, qui était de 38 euros par action.

A Londres, le titre Frasers prenait de son côté autour de 0,4%.

Valeurs associées

HUGO BOSS
38,220 EUR XETRA -0,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La grande peur de l'IA hors de contrôle rattrape la Bourse de Paris
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:45 

    La grande peur d'une IA hors de tout contrôle humain a rattrapé la Bourse de Paris lundi, où les quelques valeurs liées à la tech plombaient l'indice CAC40, déjà affecté par la hausse du pétrole et l'envolée des taux. Vers 11H00, l'indice des 40 grandes valeurs ... Lire la suite

  • Le NBTXR 3 de Nanobiotix. (Crédit: / Nanobiotix)
    Nanobiotix dans le rouge malgré Jefferies et des données positives
    information fournie par AOF 14.09.2026 11:31 

    (Zonebourse.com) - Nanobiotix s'affiche dans le bas du palmarès (-6,01%, à 29,38 euros), malgré des données jugées encourageantes d'une étude de phase 1 portant sur JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer du poumon non à petites cellules inopérable et récurrent. Les résultats ... Lire la suite

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 14.09.2026 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • La cheffe des sociaux-démocrates de Suède, Magdalena Andersson, à Stockholm, le 13 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )
    En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:29 

    176 mandats pour la gauche, 173 pour la droite et l'extrême droite: les deux grands blocs politiques de Suède sont au coude-à-coude lundi, un résultat présageant de négociations ardues pour former un gouvernement. Magdalena Andersson, leader des sociaux-démocrates, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,29 -1,83%
CAC 40
8 117,46 -0,76%
SOITEC
121,9 -13,64%
DBT
0,0822 +0,24%
2CRSI
26,98 -6,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank