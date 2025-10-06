 Aller au contenu principal
Démission de Lecornu et dette française : le "spread" France-Allemagne explose, coup de chaud sur les marchés
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/10/2025 à 11:29

La prime de risque liée à la détention de dette française a atteint son plus haut niveau en neuf mois, dans la foulée de l'annonce de la démission du Premier ministre.

Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025, à Paris ( POOL / STEPHANE MAHE )

Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025, à Paris ( POOL / STEPHANE MAHE )

L'instabilité politique chronique de la France continue d'agiter les marchés. L'annonce surprise de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a fait bondir le "spread" France-Allemagne, témoin de l'écart des taux d'intérêt français et allemand à dix ans. Cet indicateur entre OAT (Obligations assimilables au Trésor) françaises et leur équivalent allemand (Bund) constitue l'une des boussoles des marchés.

La démission de Sébastien Lecornu, survenue moins de 24 heures après la formation de son gouvernement, a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans qui est monté momentanément à 3,61% avant de redescendre à 3,57% à 08H30 GMT, en hausse de sept points de base par rapport à la dernière clôture.

Crainte d'un "effet domino"

"Si le seuil des 3,60% est franchi, la dette française pourrait être exposée à des attaques massives, amplifiant la nervosité des marchés", s'est inquiété Antoine Andreani, qui dirige la recherche chez XTB France. L'écart entre les taux d'emprunt français et allemand sur les marchés a quant à lui atteint 89 points de base, au plus haut depuis janvier. La veille, l'écart était de de 81 points de base.

"La démission de Lecornu plonge la scène politique dans l'incertitude. Les investisseurs craignent un effet domino sur la politique économique et budgétaire", a encore commenté Antoine Andreani.

Troisième Premier ministre désigné en un an, après que la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 a donné lieu à un hémicycle ingouvernable, divisé en trois blocs très polarisés, Sébastien Lecornu, un très proche d'Emmanuel Macron, s'était retrouvé fragilisé alors qu'il venait de composer dimanche soir un gouvernement de 18 ministres, dont 12 sortants reconduits dans leurs portefeuilles.

Crise de gouvernement

