Delta proposera un jeu de pronostics sportifs sur ses vols en partenariat avec DraftKings, mais sans possibilité de parier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires sur le projet aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Delta Air Lines DAL.N proposera un jeu de pronostics sportifs à bord de ses vols, en partenariat avec la société de paris sportifs DraftKings

DKNG.O , mais n'autorisera pas les paris, a-t-elle annoncé mercredi.

La compagnie aérienne a précisé que ce jeu serait accessible aux passagers âgés de 21 ans et plus et permettrait aux joueurs de gagner des cartes-cadeaux Delta, mais qu’il n’inclurait ni paris, ni fonctionnalité de dépôt, ni mise initiale, ni risque financier. L’année dernière, le sénateur américain Richard Blumenthal avait exhorté les entreprises à ne pas autoriser les jeux d’argent à bord, invoquant une loi de 1962 qui interdit les jeux d’argent à bord des avions commerciaux.

Les compagnies aériennes proposent de plus en plus de contenus — notamment des jeux, la télévision en direct et des films — en vol afin de divertir leurs passagers. Delta indique que les contenus sportifs figurent régulièrement parmi les catégories les plus populaires sur sa plateforme de divertissement à bord.

Delta avait annoncé pour la première fois son projet de collaboration avec DraftKings début 2025. Ce nouveau jeu sportif démarre ce mercredi et est conçu exclusivement comme une expérience de divertissement au sein du service Wi-Fi Delta Sync.

Delta a précisé que SkyPicks serait lancé avec des rencontres de la Ligue majeure de baseball (MLB), les matchs de la NFL devant suivre plus tard dans l’année. Le jeu consiste pour les passagers à faire des pronostics sur des rencontres réelles.

Le jeu est accessible via le Wi-Fi Delta Sync sur les appareils mobiles ou personnels, et non sur les écrans intégrés aux dossiers des sièges. Les clients doivent se connecter avec un compte DraftKings ou en créer un pour débloquer une série de questions portant sur un match unique ou une série de matchs.

Les questions porteront notamment sur les performances des joueurs en face à face et sur les pronostics du vainqueur du match; des prix seront attribués aux meilleurs participants dans les concours individuels et les classements mensuels.

Un sondage Pew Research de 2025 a révélé que 22% des adultes ont déclaré avoir personnellement parié de l’argent sur des événements sportifs au cours de l’année écoulée, contre 19% il y a trois ans.