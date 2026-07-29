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Delta proposera un jeu de pronostics sportifs sur ses vols en partenariat avec DraftKings, mais sans paris
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 15:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mercredi qu’elle proposerait un jeu de pronostics sportifs à bord de ses vols, en partenariat avec la société de paris sportifs DraftKings DKNG.O , mais qu’elle n’autoriserait pas les paris.

La compagnie aérienne a précisé que ce jeu serait accessible aux passagers âgés de 21 ans et plus et permettrait aux joueurs de gagner des cartes-cadeaux Delta, mais qu’il n’inclurait ni paris, ni fonctionnalité de dépôt, ni mise initiale, ni risque financier. L’année dernière, le sénateur américain Richard Blumenthal avait exhorté ces entreprises à ne pas autoriser les jeux d’argent à bord, invoquant une loi de 1962 qui interdit les jeux d’argent à bord des avions commerciaux.

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