Delta prolonge la pause sur les vols New York-Tel Aviv jusqu'à la fin du mois

Delta Air Lines DAL.N a annoncé jeudi qu'elle prolongeait la pause de son service New York-Tel Aviv jusqu'à la fin du mois.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a perturbé l'aviation mondiale depuis la fin du mois de février, lorsque les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont déclenché des attaques de représailles et des fermetures de l'espace aérien dans certaines parties de la région.

Les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination d'Israël et de plusieurs plaques tournantes du Golfe, ou les ont réacheminés, les gouvernements imposant des restrictions de vol et les transporteurs réévaluant les risques en matière de sécurité.

Delta a interrompu son service entre l'aéroport international John F. Kennedy de New York et l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv à la fin du mois de février, en réaction au conflit.

La compagnie a également indiqué qu'elle retardait la reprise de ses vols entre Atlanta et Tel-Aviv jusqu'au 4 août.