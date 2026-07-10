Delta prévoit que la hausse des tarifs se maintiendra alors que la volatilité des prix du carburant pèse sur les compagnies aériennes

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* Delta confirme ses prévisions de bénéfices pour 2026; les perspectives pour le troisième trimestre dépassent les estimations

* La facture de carburant devrait augmenter de 4 milliards de dollars cette année

* La compagnie aérienne affirme avoir récupéré 60 % de la hausse trimestrielle de ses coûts de carburant

* Les investisseurs se concentrent sur la demande après l’été et la maîtrise des capacités

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long de l'article, mise à jour du cours de l'action) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Delta Air Lines DAL.N a cherché vendredi à rassurer les investisseurs en affirmant que les hausses de tarifs mises en place pendant la crise du carburant de cette année pourraient se maintenir même si les coûts du carburant se modéraient, après que la compagnie aérienne eut réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année et présenté des perspectives pour le troisième trimestre meilleures que prévu.

Les prévisions de la première grande compagnie aérienne américaine à publier ses résultats offrent un premier aperçu de la demande de voyages au-delà de la saison estivale et s’attachent à déterminer si les compagnies aériennes pourront maintenir des tarifs plus élevés alors que les coûts du carburant s’éloignent des sommets atteints cette année.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a toutefois averti que la volatilité des prix du carburant restait un risque majeur, même si elle s’attendait à ce que la bonne tenue de son chiffre d’affaires se poursuive jusqu’à la fin de l’année.

Les actions de Delta et d’autres grandes compagnies aériennes américaines ont chuté, les investisseurs mettant en balance les commentaires optimistes sur la demande et le risque renouvelé lié au prix du carburant.

L'action Delta reculait de 2 % en milieu de séance, tandis que celles d’United Airlines UAL.O , d’American Airlines

AAL.O et de Southwest Airlines LUV.N affichaient des baisses comprises entre 1 % et 2 % environ.

Savanthi Syth, analyste chez Raymond James, a expliqué que les prévisions de Delta pour 2026 reposaient sur la courbe à terme du carburant de la semaine dernière, avant que la dernière escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran ne fasse grimper la courbe à terme du Brent.

Le prix au comptant du kérosène aux États-Unis a grimpé à 3,10 dollars le gallon, repassant au-dessus de la barre des 3 dollars pour la première fois depuis la mi-juin, dans un contexte de reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. Les prix restent toutefois bien en deçà du pic atteint début avril, à environ 4,88 dollars le gallon.

Delta s'attend à ce que sa facture de carburant soit supérieure d'environ 4 milliards de dollars cette année par rapport à l'année dernière. Pour le troisième trimestre, la compagnie table sur un prix du carburant d'environ 3,15 dollars le gallon.

La compagnie aérienne a déclaré avoir absorbé la facture de carburant trimestrielle la plus élevée de son histoire, avec un total de 4,4 milliards de dollars, soit une hausse de près de 2 milliards par rapport à l’année précédente.

Les compagnies aériennes ont augmenté leurs tarifs ce printemps pour compenser la flambée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran, mais ces hausses n’ont pas entièrement couvert le surcoût.

La marge avant impôts ajustée de Delta a reculé de quatre points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La compagnie aérienne a déclaré avoir récupéré environ 60 % de la hausse des coûts de carburant au cours du trimestre, à un rythme plus rapide que par le passé, et s’attend à en récupérer davantage ce trimestre.

Le directeur général, Ed Bastian, a déclaré que la volatilité persistante des prix du carburant et la faiblesse des rendements du secteur devraient contribuer à maintenir la dynamique actuelle des revenus, même si les prix du carburant venaient à se modérer.

Delta prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars par action, soit un niveau supérieur aux 5,97 dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG. La compagnie prévoit un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre compris entre 2,00 et 2,50 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,02 dollars.

Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre a reculé de 26 % par rapport à l’année précédente, à 1,56 dollar par action, mais a tout de même dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,48 dollar par action.

LES HAUSSES DES TARIFS SE MAINTIENNENT

Les résultats de Delta suggèrent que les compagnies aériennes tirent la croissance de leur chiffre d’affaires de la tarification plutôt que de l’augmentation de leur capacité.

La compagnie aérienne a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de près de 14 % au deuxième trimestre, alors que sa capacité n’a augmenté que d’environ 1 %.

Le chiffre d’affaires par siège-mille disponible — un indicateur mesurant le chiffre d’affaires généré par Delta pour chaque siège-mille de capacité — a augmenté de 11 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les dirigeants de la compagnie ont déclaré que le secteur n’avait «pas d’autre choix» que de maintenir la dynamique des tarifs et des revenus, invoquant l’inflation des coûts liés au carburant et des autres coûts. Ed Bastian a indiqué que les compagnies low-cost devaient encore augmenter leurs tarifs d’environ 5 % rien que pour atteindre le seuil de rentabilité aux prix actuels du carburant.

LE TEST D’APRÈS L’ÉTÉ

Selon les analystes, le véritable test pour les compagnies aériennes aura lieu après la fête du Travail en septembre, période où les voyages d’agrément connaissent généralement un ralentissement.

Ils soulignent que les plans de capacité prévus pour le quatrième trimestre restent le principal risque pesant sur la vigueur actuelle des tarifs. Si le trafic reprend trop fortement d’un seul coup, les transporteurs pourraient compromettre les gains tarifaires qu’ils ont obtenus pendant la crise du carburant.

Erik Snell, directeur financier, a déclaré que la compagnie aérienne pouvait ajuster ses vols à court terme si la demande venait à se détériorer, comme cela avait été le cas au deuxième trimestre.