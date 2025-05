Delta Plus: recul de 1% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group affiche un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en léger recul de 1,3% par rapport à la même période en 2024 (-2,4% à périmètre et taux de change constants).



Malgré un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le fabricant d'équipements de protection individuelle 'confirme sa résilience, portée par l'agilité de ses équipes, la pertinence de son offre et la diversification de ses marchés'.



Pour 2025, Delta Plus vise à maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires et son niveau de marge brute réalisé en 2024, ainsi qu'à 'renforcer sa structure financière pendant cette période d'incertitude'.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP 46,4000 EUR Euronext Paris +2,20%