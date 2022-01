Delta Plus - Plus grosse acquisition jamais réalisée ! - Achat vs Neutre - Obj. 116,7 € vs 100,4 € - Pot. +33,7%

Delta Plus prend pieds, et c'est le cas de le dire, en Italie en rachetant Mascipa qui y développe et y produit des chaussures de sécurité haut de gamme.

Cette acquisition est la plus importante jamais réalisée par Delta Plus. Elle représente plus de 11% du CA du groupe. Auparavant, la plus grosse opération était ERB aux USA et représentait 8,5%.

Le segment Pieds va ainsi devenir le segment le plus important et devrait se rapprocher des 35% du CA alors que jusque-là aucune famille ne dépassait les 30%.

Au-delà de l'aspect volume, Delta Plus confirme sa politique qui vise à se renforcer sur des familles ou des produits à plus forte valeur ajoutée. Pour preuve, Mascipa affiche un niveau de marge proche du groupe, à savoir environ 16% de marge d'Ebitda.