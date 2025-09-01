Delta Plus Group, Lagardère, Obiz, Verimatrix... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net consolidé part du groupe de 10,7 millions d'euros, en retrait de 12,1%. Le résultat opérationnel courant, de 20,1 millions d'euros, s'affiche en recul de 16,9%. Il représente 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% en 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail s'affaisse de 3,2% à 187,8 millions d'euros.

Lagardère

Lagardère SA a annoncé la nomination de Nathalie Pellet au poste de directrice adjointe des relations investisseurs au sein de la direction de la trésorerie, du financement et des relations Investisseurs du groupe Lagardère à compter du 1er septembre 2025. À ce titre, elle assurera également les activités de communication financière de Louis Hachette Group. Depuis 2017, elle occupait les fonctions de responsable des relations investisseurs de Vivendi SE.

Michelin

Michelin a conclu ce jour le programme de cession conformément aux conditions annoncées le 6 décembre 2024, après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération. Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus " bias " et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Verimatrix

Verimatrix annonce la nomination, avec effet immédiat, de Laurent Dechaux au poste de directeur général du spécialiste de la cybersécurité, en remplacement d'Amedeo D'Angelo. Ce dernier demeure président du conseil d'administration de Verimatrix. Laurent Dechaux a occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes entreprises internationales. Il a notamment été CEO d'Enablon, leader mondial des solutions de gestion des risques, conformité et de la durabilité, où il a accompagné la transformation de l'entreprise.