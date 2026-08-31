DELTA PLUS GROUP : Communiqué Delta Plus Group - Mise à disposition Résultats semestriels 2026

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://www.deltaplus.eu/fr/investors dans la rubrique « Résultats ».

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier