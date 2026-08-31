 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DELTA PLUS GROUP : Communiqué Delta Plus Group - Mise à disposition Résultats semestriels 2026
information fournie par Actusnews 31/08/2026 à 17:50
Ajouter Boursorama à vos sources

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://www.deltaplus.eu/fr/investors dans la rubrique « Résultats ».

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu

CONTACT

Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33 		Vincent LAMBERT
Directeur Administratif & Financier

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGibZpZrZW6VyWybaMiWamSVbG5pmZHKapSYnGGaaJycnXGUlppknJiWZnJqnmlv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99949-communique-delta-plus-group-mise-a-disposition-resultats-semestriels-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
33,6000 EUR Euronext Paris -1,18%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,38 +1,11%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank