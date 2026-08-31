Trafic aérien : un record mondial en juillet malgré une hausse de 0,2%

Le trafic aérien mondial a atteint un record en juillet 2026, malgré une progression limitée à 0,2% par rapport à 2025. ( David Cannon Collection / DAVID CANNON )

Le trafic a notamment été soutenu par les vols entre l’Asie et l’Europe, tandis que les liaisons transatlantiques ont reculé de 2,2% selon l'organisation des compagnies aériennes (Iata).

Exprimé en passager-kilomètre payant (RPK en anglais), le trafic a augmenté de 0,2% par rapport à juillet 2025 , où il avait déjà établi un record pour ce mois.

Le record absolu de trafic en un mois a été établi en août 2025 mais a des chances d'être battu puisque l'offre a été supérieure en août 2026.

C'est une reprise par rapport aux trois mois précédents où le trafic avait été à chaque fois inférieur à celui de 2025. "La saison haute de l'été dans l'hémisphère nord offre un bilan principalement positif pour le transport aérien" , s'est félicitée dans un communiqué l'économiste en chef de l'Association du transport aérien international, Marie Owens Thomsen.

"La croissance globale de 0,2% en juillet a été atteinte malgré des baisses sur un an pour les compagnies d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient prises dans leur ensemble", a-t-elle ajouté. Selon elle, " bien que les prix élevés des carburants, l'incertitude économique et les tensions géopolitiques persistent, les compagnies expriment leur confiance dans la demande d'ici à la fin de l'année ".

Les liaisons Asie-Europe bondissent de 12,1%

Cela se traduit par une croissance de l'offre (mesurée en sièges-kilomètres offerts, ASK en anglais) qui, après 0,3% en juillet, devrait atteindre 1,9% en août, puis 2,9% en septembre par rapport à 2025.

Le trafic a été élevé en juillet grâce entre autres à la croissance des vols entre Asie et Europe (+12,1% sur un an) et à celle du trafic intérieur en Chine (+5,3%) . À l'inverse, les liaisons transatlantiques, malgré la Coupe du monde de football, ont connu un mauvais mois (-2,2%) .

Les compagnies latino-américaines (+6,1%), africaines (+5,2%), européennes (+3,1%) et d'Asie-Pacifique (+1,0%) apparaissent parmi les gagnantes de cette haute saison, et les compagnies nord-américaines parmi les perdantes (-1,2%). La poursuite de la guerre au Moyen-Orient complique toujours les opérations des compagnies de la région (-10,0%).