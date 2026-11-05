DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 : 97,1 M EUROS (+0,4 %) - Chiffre d'affaires des neuf premiers mois : 293,4 M EUROS (+3,1 %)

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026 : 97,1 M€ (+0,4 %)

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois : 293,4 M€ (+3,1 %)

Les acquisitions soutiennent la croissance publiée et ouvrent de premières synergies ; activité organique toujours sous pression au troisième trimestre

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et Collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2026, clos le 30 septembre 2026.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Plus Group s'élève à 97,1 M€, en hausse de +0,4 % par rapport au troisième trimestre 2025. À périmètre et taux de change constants, l'activité recule de ?4,4 %, contre ?3,7 % au deuxième trimestre et ?5,0 % au premier trimestre.

Ce recul s'explique en partie par une base de comparaison élevée : le troisième trimestre 2025 avait été le seul trimestre de croissance organique de l'exercice (+2,0 %, contre -1,4 % au deuxième trimestre et ?5,4 % au quatrième trimestre), notamment en France avec la facturation d'un contrat pluriannuel significatif. Le trimestre a également été pénalisé par un ajustement ponctuel des stocks d'un important distributeur en Chine.

En Europe, le recul organique se réduit à -7,1 %, contre ?9,0 % au deuxième trimestre, la France restant le principal facteur de baisse. Hors Europe, l'activité repasse en léger retrait organique (?1,8 %) après +1,3 % au deuxième trimestre : l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Océanie progressent, sans compenser le repli ponctuel de la Chine et le recul persistant du Moyen-Orient.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé atteint 293,4 M€, en croissance de +3,1 % en données publiées et en retrait de ?4,4 % à périmètre et taux de change constants.

Effet périmètre (+4,4 %, soit +4,3 M€) :

La croissance publiée du trimestre est soutenue par la contribution de Sicur Delta en Italie et d'Athenas au Brésil, consolidées depuis le 1er janvier 2026. Gevanta (Lituanie) et Baspa (Chili), consolidées depuis le 1er juillet 2025, font désormais partie du périmètre constant, où elles contribuent positivement.

Évolution organique (-4,4 %, soit -4,2 M€) :

Le recul reflète principalement la contraction du marché français de la construction, le repli de l'activité en Chine et la persistance des perturbations au Moyen-Orient. La croissance de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord et de l'Océanie en compense une partie.

Effet de change (+0,4 %, soit +0,3 M€) :

L'effet de change reste légèrement favorable pour le deuxième trimestre consécutif. L'appréciation de plusieurs devises d'Amérique latine (réal brésilien, peso colombien, peso mexicain) et du dollar australien a plus que compensé la dépréciation du peso argentin et de la livre turque.

Jérôme BENOIT, Président-Directeur Général, déclare :

« Nos acquisitions ont de nouveau porté la croissance publiée au troisième trimestre. Elles commencent aussi à bénéficier à l'ensemble du Groupe : les masques de Baspa sont déjà commercialisés en Argentine notamment, et l'expertise d'Athenas et de Sicur Delta dans la protection du travail en hauteur et la protection collective enrichit notre offre.

Sur le plan organique, le trimestre reste difficile. Le marché français de la construction reste en forte contraction, et la Chine comme le Moyen-Orient ont pesé sur l'activité. Nous abordons la fin de l'exercice avec prudence et maintenons une discipline stricte sur nos coûts, notre besoin en fonds de roulement et notre trésorerie. »

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'euros 2026 2025 Évolution

2026/2025 Évolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe – 9 mois 293,4 284,5 +3,1 % -4,4 % 1er trimestre 95,6 94,6 +1,0 % -5,0 % 2e trimestre 100,7 93,2 +8,1 % -3,7 % 3e trimestre 97,1 96,7 +0,4 % -4,4 % Chiffre d'affaires Europe – 9 mois 144,0 142,1 +1,3 % -7,1 % 1er trimestre 51,5 49,5 +4,1 % -5,4 % 2e trimestre 46,3 45,2 +2,4 % -9,0 % 3e trimestre 46,2 47,4 -2,5 % -7,1 % Chiffre d'affaires hors Europe – 9 mois 149,4 142,5 +4,9 % -1,6 % 1er trimestre 44,1 45,1 -2,3 % -4,5 % 2e trimestre 54,4 48,0 +13,4 % +1,3 % 3e trimestre 50,9 49,4 +3,2 % -1,8 %

Sur le troisième trimestre 2026, l'effet périmètre s'élève à +4,4 % (+4,3 M€) et l'effet de change à +0,4 % (+0,3 M€). Sur les neuf premiers mois, l'effet périmètre s'élève à +8,1 % (+23,0 M€) et l'effet de change à ?0,6 % (?1,7 M€).

Recul organique atténué en Europe, ralentissement hors Europe sous l'effet de la Chine et du Moyen-Orient

Europe (46,2 M€ au 3e trimestre, ? 2,5 % en publié, ? 7,1 % en organique) :

Le chiffre d'affaires publié de la zone recule de ?2,5 %, la contribution de Sicur Delta (2,2 M€) ne compensant pas le retrait organique. À périmètre et taux de change constants, l'activité recule de ?7,1 %, contre ?9,0 % au deuxième trimestre, alors que la base de comparaison était plus exigeante (?0,4 % au troisième trimestre 2025, contre ?7,4 % au deuxième trimestre 2025).

Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les marchés :

France : le marché de la construction reste en forte contraction. La comparaison est en outre défavorable : le troisième trimestre 2025 intégrait la facturation de la première dotation d'un contrat pluriannuel important, signé dans le cadre de l'approche prescripteurs. La France représente à elle seule plus de la moitié du recul organique du Groupe sur le trimestre.

le marché de la construction reste en forte contraction. La comparaison est en outre défavorable : le troisième trimestre 2025 intégrait la facturation de la première dotation d'un contrat pluriannuel important, signé dans le cadre de l'approche prescripteurs. La France représente à elle seule plus de la moitié du recul organique du Groupe sur le trimestre. Europe centrale et de l'Est : la tendance est plus contrastée qu'au premier semestre. La Roumanie, la Hongrie et Gevanta en Lituanie poursuivent leur croissance, alors que la Pologne et la République tchèque sont en retrait.

la tendance est plus contrastée qu'au premier semestre. La Roumanie, la Hongrie et Gevanta en Lituanie poursuivent leur croissance, alors que la Pologne et la République tchèque sont en retrait. Autres marchés historiques : l'activité historique en Italie et le Benelux restent en retrait, avec des volumes faibles et des décisions d'achat souvent reportées.

l'activité historique en Italie et le Benelux restent en retrait, avec des volumes faibles et des décisions d'achat souvent reportées. Signes de stabilisation : le recul se réduit nettement en Espagne, tandis que l'Allemagne renoue avec la croissance et que le Royaume-Uni se stabilise.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de la zone Europe s'établit à 144,0 M€, en hausse de +1,3 % en données publiées et en retrait de ?7,1 % à périmètre et taux de change constants, un niveau identique à celui du premier semestre.

Hors Europe (50,9 M€ au 3e trimestre, +3,2 % en publié, ? 1,8 % en organique) :

Le chiffre d'affaires publié progresse de +3,2 %, soutenu par la contribution d'Athenas au Brésil (2,1 M€) et par un effet de change favorable. Après le retour à la croissance organique au deuxième trimestre (+1,3 %), la zone recule de ?1,8 % à périmètre et taux de change constants.

Amérique latine : la région poursuit sa croissance organique, portée par le Brésil, le Chili, où Baspa enregistre une forte progression, et l'Argentine (retraitée des effets de change).

la région poursuit sa croissance organique, portée par le Brésil, le Chili, où Baspa enregistre une forte progression, et l'Argentine (retraitée des effets de change). Amérique du Nord : la zone confirme le retour à la croissance organique amorcé au deuxième trimestre, avec une légère progression aux États-Unis et une forte croissance au Canada.

la zone confirme le retour à la croissance organique amorcé au deuxième trimestre, avec une légère progression aux États-Unis et une forte croissance au Canada. Océanie : l'activité renoue avec une forte croissance, après un premier semestre stable.

l'activité renoue avec une forte croissance, après un premier semestre stable. Chine : après le retour à la croissance du deuxième trimestre, l'activité recule nettement. Ce repli tient pour l'essentiel à un ajustement des stocks de l'un des principaux distributeurs du Groupe en août et septembre. L'effet est ponctuel, les commandes de ce distributeur ont repris début octobre.

après le retour à la croissance du deuxième trimestre, l'activité recule nettement. Ce repli tient pour l'essentiel à un ajustement des stocks de l'un des principaux distributeurs du Groupe en août et septembre. L'effet est ponctuel, les commandes de ce distributeur ont repris début octobre. Moyen-Orient : l'activité reste en net retrait. Les projets des clients de la zone demeurent majoritairement différés.

l'activité reste en net retrait. Les projets des clients de la zone demeurent majoritairement différés. Ukraine : au début du mois d'août 2026, dans le contexte du conflit, les bureaux et l'entrepôt de Delta Plus Ukraine ont été détruits, sans qu'aucun collaborateur du Groupe ne soit victime de cet événement. L'activité de la filiale, qui représente moins de 0,5 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe, a été interrompue sur le reste du trimestre. Le Groupe étudie les solutions qui lui permettront de continuer à livrer ses clients.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires hors Europe atteint 149,4 M€, en hausse de +4,9 % en données publiées et en retrait de ?1,6 % à périmètre et taux de change constants.

Acquisitions : premières synergies commerciales

Outre leur contribution à la croissance publiée, les sociétés acquises en 2025 et 2026 commencent à générer des synergies commerciales. Les masques de protection respiratoire de Baspa sont désormais vendus en Amérique latine, notamment en Argentine. À partir de 2027, leur commercialisation sera étendue à d'autres régions du Groupe.

Athenas au Brésil et Sicur Delta en Italie apportent quant à elles leur expertise dans la protection du travail en hauteur et la protection collective, deux segments techniques à plus forte valeur ajoutée sur lesquels le Groupe veut se renforcer.

Perspectives 2026 : croissance publiée confirmée, moindre recul organique attendu au quatrième trimestre

Lors de la publication de ses résultats semestriels, le Groupe avait indiqué ne pas anticiper de croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2026, tout en attendant une amélioration progressive de sa trajectoire organique au second semestre.

Le quatrième trimestre se comparera à une base moins exigeante (-5,4 % en organique au quatrième trimestre 2025). La visibilité reste toutefois limitée, en particulier au Moyen-Orient, en France et en Chine. Dans ce contexte, le Groupe anticipe un moindre recul de son activité organique au quatrième trimestre et confirme ne pas attendre de croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2026.

En données publiées, le Groupe confirme attendre une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, grâce à la contribution des acquisitions récentes, dont l'intégration se poursuit conformément aux attentes.

Dans un environnement qui reste incertain, le Groupe concentre ses efforts sur trois priorités :

l'activité commerciale, avec un double objectif : défendre ses positions sur les marchés historiques, notamment en France, en s'appuyant sur l'approche prescripteurs et la montée en valeur de l'offre ; accélérer son développement dans les zones les plus dynamiques, en particulier en Amérique latine et en Amérique du Nord, où les ventes croisées issues des acquisitions constituent un relais supplémentaire ;

la limitation de l'impact du recul d'activité sur la rentabilité opérationnelle, grâce à la bonne tenue de la marge brute, à la contribution relutive des acquisitions et à la maîtrise des coûts ;

la génération de trésorerie, par une gestion rigoureuse des stocks et du besoin en fonds de roulement et la sélectivité des investissements, afin de préserver la solidité de sa structure financière.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 4 ème trimestre 2026 Chiffre d'Affaires annuel 2026 Jeudi 11 février 2027, après bourse

À propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Équipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu/investors

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président-Directeur Général Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier e-mail : relation.investisseur@deltaplus.fr

Tel : 04.90.74.20.33

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente