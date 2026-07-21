DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : 196,3 M EUR (+4,5 %) - Solide dynamique en données publiées, portée par la contribution des acquisitions et retour à la croissance organique hors Europe au 2e trimestre

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : 196,3 M€ (+4,5 %)

Solide dynamique en données publiées, portée par la contribution des acquisitions et retour à la croissance organique hors Europe au 2e trimestre

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et Collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2026, clos le 30 juin 2026.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Delta Plus Group s'élève à 196,3 M€, en croissance de +4,5 % par rapport au premier semestre 2025.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 100,7 M€, en progression de +8,1 % en données publiées, après une hausse de +1,0 % au premier trimestre.

À périmètre et taux de change constants, l'activité du Groupe ressort en retrait de -4,3 % sur le semestre. La tendance organique s'améliore toutefois au deuxième trimestre, à -3,7 %, contre -5,0 % au premier trimestre.

Cette évolution recouvre des dynamiques géographiques contrastées. En Europe, le recul organique s'accentue au deuxième trimestre, à -9,0 %, principalement sous l'effet de la contraction du marché français de la construction. À l'inverse, l'activité hors Europe renoue avec une croissance organique de +1,3 %, portée par l'amélioration de la Chine, le retour à une dynamique positive en Amérique du Nord et la poursuite de la bonne performance de l'Amérique latine.

La croissance publiée de +4,5 % résulte d'un effet périmètre positif de +10,0 %, partiellement compensé par un retrait organique de -4,3 % et par un effet de change défavorable de -1,1 % sur l'ensemble du semestre.

Effet périmètre (+10,0 %, soit +18,7 M€) :

La croissance publiée du semestre est soutenue par la contribution de Baspa au Chili et de Gevanta en Lituanie, acquises au deuxième semestre 2025, ainsi que par l'intégration de Sicur Delta en Italie et d'Athenas au Brésil depuis le 1er janvier 2026.

Ces acquisitions renforcent la présence du Groupe sur des marchés à fort potentiel et sur des segments techniques et à plus forte valeur ajoutée.

Évolution organique (-4,3 %, soit -8,1 M€) :

La performance organique reste pénalisée par la contraction de plusieurs marchés européens, en particulier en France, ainsi que par les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Ces effets sont partiellement compensés par l'amélioration sensible de l'activité hors Europe au deuxième trimestre.

Effet de change (-1,1 %, soit -2,1 M€) :

Après un impact défavorable de -3,6 % au premier trimestre, l'effet de change devient favorable au deuxième trimestre, à +1,5 %, bénéficiant d'une base de comparaison plus favorable sur le dollar américain et plusieurs devises qui lui sont liées, ainsi que d'une nette amélioration de la contribution du peso argentin. Sur l'ensemble du semestre, l'effet de change demeure toutefois négatif.

Jérôme BENOIT, Président-Directeur Général, déclare :

« Le premier semestre 2026 confirme la complémentarité de nos leviers de développement. Les acquisitions soutiennent la croissance publiée et renforcent nos positions sur des marchés stratégiques et des segments à plus forte valeur ajoutée.

Sur le plan organique, l'Europe, et notamment le marché français de la construction, reste sous pression. À l'inverse, l'activité hors Europe renoue avec la croissance au deuxième trimestre, grâce à l'amélioration de la Chine, au retour à une dynamique positive en Amérique du Nord et à la bonne tenue de l'Amérique latine.

Au Moyen-Orient, le conflit a interrompu une trajectoire particulièrement favorable, mais les projets concernés restent, à ce stade, principalement différés et non annulés. Dans cet environnement volatil, nous poursuivons l'exécution de notre stratégie avec agilité et discipline. »

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'euros 2026 2025 Évolution

2026/2025 Évolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe – 6 mois 196,3 187,8 +4,5 % -4,3 % 1er trimestre 95,6 94,6 +1,0 % -5,0 % 2e trimestre 100,7 93,2 +8,1 % -3,7 % Chiffre d'affaires Europe – 6 mois 97,8 94,7 +3,3 % -7,1 % 1er trimestre 51,5 49,5 +4,1 % -5,4 % 2e trimestre 46,3 45,2 +2,4 % -9,0 % Chiffre d'affaires hors Europe – 6 mois 98,5 93,1 +5,8 % -1,5 % 1er trimestre 44,1 45,1 -2,3 % -4,5 % 2e trimestre 54,4 48,0 +13,4 % +1,3 %

(1) Sur le premier semestre 2026, l'effet périmètre s'élève à +10,0 % (+18,7 M€) et l'effet de change à -1,1 % (-2,1 M€).

Des dynamiques géographiques contrastées, avec un retour à la croissance organique hors Europe au deuxième trimestre

Europe (97,8 M€, +3,3 % en publié et -7,1 % en organique) :

Le chiffre d'affaires publié de la zone progresse de +3,3 %, soutenu par la contribution de Gevanta en Lituanie et de Sicur Delta en Italie.

À périmètre et taux de change constants, l'activité européenne recule de -7,1 % sur le semestre. Le retrait s'accentue au deuxième trimestre, à -9,0 %, contre -5,4 % au premier trimestre.

Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les marchés :

Marchés sous pression : la France reste le principal facteur de recul, dans un marché de la construction en forte contraction. L'Espagne, le Royaume-Uni et l'activité historique en Italie enregistrent également une baisse, dans un environnement marqué par la faiblesse des volumes et le report de certaines décisions d'achat.

la France reste le principal facteur de recul, dans un marché de la construction en forte contraction. L'Espagne, le Royaume-Uni et l'activité historique en Italie enregistrent également une baisse, dans un environnement marqué par la faiblesse des volumes et le report de certaines décisions d'achat. Europe de l'Est : à l'inverse, plusieurs pays de la zone, notamment la Slovaquie, la Roumanie et la République tchèque, restent en croissance sur l'ensemble du semestre et confirment la bonne orientation de ces marchés.

Dans cet environnement exigeant, le Groupe poursuit le déploiement de son approche auprès des prescripteurs et le développement de solutions techniques et à plus forte valeur ajoutée.

Hors Europe (98,5 M€, +5,8 % en publié, -1,5 % en organique) :

La performance hors Europe s'améliore sensiblement au deuxième trimestre. Après un retrait organique de -4,5 % au premier trimestre, la zone renoue avec une croissance de +1,3 % au deuxième trimestre.

Chine : après un début d'exercice en retrait, l'activité renoue avec la croissance organique au deuxième trimestre. Cette amélioration permet à la Chine de se rapprocher de la stabilité sur l'ensemble du semestre, malgré une base de comparaison exigeante au deuxième trimestre 2025.

après un début d'exercice en retrait, l'activité renoue avec la croissance organique au deuxième trimestre. Cette amélioration permet à la Chine de se rapprocher de la stabilité sur l'ensemble du semestre, malgré une base de comparaison exigeante au deuxième trimestre 2025. Amérique du Nord : la zone retrouve une légère croissance organique pour la première fois depuis plusieurs trimestres, traduisant les premiers effets des actions commerciales et opérationnelles engagées.

la zone retrouve une légère croissance organique pour la première fois depuis plusieurs trimestres, traduisant les premiers effets des actions commerciales et opérationnelles engagées. Amérique latine : la région poursuit sa dynamique organique positive. Les intégrations de Baspa au Chili et d'Athenas au Brésil renforcent parallèlement la croissance publiée et le positionnement du Groupe sur ces deux marchés.

la région poursuit sa dynamique organique positive. Les intégrations de Baspa au Chili et d'Athenas au Brésil renforcent parallèlement la croissance publiée et le positionnement du Groupe sur ces deux marchés. Moyen-Orient : après une croissance organique d'environ +15 % en 2025, la zone avait encore accéléré au début de l'exercice 2026. Cette dynamique a été interrompue par l'escalade du conflit autour de l'Iran, qui a entraîné des reports de projets ainsi que des perturbations opérationnelles et logistiques.

L'accalmie temporaire observée à la faveur du cessez-le-feu avait permis d'entrevoir une détente progressive du marché. Les développements récents retardent toutefois la normalisation de l'activité dans la région.

À ce stade, les projets concernés sont majoritairement reportés et non annulés. Le potentiel de demande sous-jacent reste ainsi préservé et pourrait soutenir une reprise de l'activité lorsque les conditions de sécurité, de circulation des marchandises et d'exécution des projets se seront durablement normalisées.

Des effets indirects ont également été observés sur certains marchés en Europe et en Asie, notamment en Inde et aux Philippines, sous la forme de décalages de commandes et de perturbations logistiques.

Perspectives 2026 : croissance publiée confirmée et amélioration de la trajectoire organique attendue au second semestre

Lors de la publication du premier trimestre, le Groupe avait précisé ne pas anticiper de croissance organique positive sur la première partie de l'exercice et souligné que la trajectoire du reste de l'année dépendrait du rythme de normalisation de l'activité dans les zones affectées par les tensions géopolitiques.

L'accalmie temporaire observée dans les derniers jours du semestre, à la faveur du cessez-le-feu, n'a pas permis une normalisation durable de l'activité. La reprise des tensions au Moyen-Orient et le manque persistant de visibilité sur leur durée conduisent le Groupe à maintenir une approche prudente. Malgré les premiers signes d'amélioration constatés sur plusieurs marchés hors Europe et les effets attendus des actions commerciales engagées, Delta Plus Group n'anticipe plus, à ce stade, de croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2026. Une amélioration progressive de la trajectoire organique reste néanmoins attendue au second semestre.

Le chiffre d'affaires en données publiées devrait, pour sa part, poursuivre sa croissance sur l'ensemble de l'année, soutenu par la contribution des acquisitions récentes, dont l'intégration et les performances opérationnelles sont conformes aux attentes.

Cette amélioration devrait s'appuyer sur la poursuite de la dynamique en Amérique latine, les actions commerciales engagées en Amérique du Nord, le redressement progressif de l'activité en Chine, la bonne orientation de plusieurs pays d'Europe de l'Est, ainsi que sur la montée en valeur de l'offre.

La trajectoire du second semestre restera toutefois dépendante de l'évolution de la demande sur les principaux marchés européens et des conséquences économiques, commerciales et logistiques du conflit au Moyen-Orient.

Dans ce contexte, Delta Plus Group maintient une discipline de gestion stricte et confirme ses priorités : préserver un niveau de rentabilité opérationnelle solide, poursuivre l'intégration des acquisitions et conserver une structure financière robuste.

Prochaine publication :

Résultats semestriels 2026

Lundi 31 août 2026, après bourse

À propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Équipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu/investors

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président-Directeur Général Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.fr

Tel : 04.90.74.20.33

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente