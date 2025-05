DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires de 94,6 M Euros au premier trimestre 2025 (-1,3%) - Une activité maîtrisée, malgré un contexte macroéconomique toujours incertain

Chiffre d'affaires de 94,6M€ au premier trimestre 2025 (-1,3%)

Une activité maîtrisée, malgré un contexte macroéconomique toujours incertain

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2025, clos le 31 mars 2025.

Au premier trimestre 2025, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 94,6M€, en léger recul de -1,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, le Groupe affiche un retrait de -2,4%.

Dans la continuité de 2024, et malgré un contexte économique et géopolitique toujours incertain par manque de visibilité globale , le Groupe confirme sa résilience au premier trimestre 2025, portée par l'agilité de ses équipes, la pertinence de son offre et la diversification de ses marchés.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2025 2024 Evolution

2025/2024 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 94,6 95,9 -1,3% -2,4% Chiffre d'affaires Europe 49,5 50,0 -1,0% -5,2% Chiffre d'affaires Hors Europe 45,1 45,9 -1,6% 0,7%

(1) Sur le premier trimestre 2025, l'effet périmètre s'élève à +2,1% (+2,0M€) et l'effet de change s'élève à -1,0% (-0,9M€)

Comme anticipé, l'activité du Groupe au premier trimestre 2025 a poursuivi la dynamique de stabilisation amorcée au dernier trimestre 2024, dans un environnement toujours marqué par plusieurs facteurs :

Un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain.

Des marchés astreints en France, en Europe de l'Est ainsi qu'en Chine.

Un impact de change négatif, dans la continuité des derniers mois de 2024, s'élevant à -0,9 M€, soit une baisse de -1,0 % du chiffre d'affaires.

En parallèle, plusieurs éléments ont soutenu la performance du trimestre :

Un effet périmètre favorable de 2,0 M€, grâce à l'intégration de la société Armor (Pays-Bas).

Une dynamique commerciale positive en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Océanie.

Une solide performance de son positionnement produit et de sa stratégie client.

Une dynamique hétérogène, avec des relais de croissance confirmés

Europe :

Dans un environnement toujours tendu, le Groupe confirme sa capacité d'adaptation en limitant le repli de son activité, soutenu par une gestion ciblée des priorités commerciales et l'effet positif de l'intégration d'Armor.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 s'établit à 49,5 M€, en léger recul de -1,0 % par rapport à l'année précédente (-5,2 % à périmètre et taux de change constants).

L'intégration réussie d'Armor au second semestre 2024 a permis de renforcer le périmètre, contribuant positivement à la performance pour 2,0 M€.

Hors Europe :

La tendance est plus favorable, avec un dynamisme porté par la croissance en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, venant compenser une activité plus faible sur des zones historiques comme la Chine.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 s'établit à 45,1 M€, en léger recul de -1,6 % par rapport à 2024. Retraitée des effets de change et de périmètre, la croissance organique s'établit à 0,7 % (0,3 M€).

L'impact des taux de change s'est traduit par un effet négatif de -1,0 M€ sur le chiffre d'affaires hors Europe (-2,2 %).

Dans la continuité du quatrième trimestre 2024, la dynamique positive en Amérique du Sud et au Moyen-Orient s'est confirmée au premier trimestre 2025.

Perspectives 2025

Maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2025

Maintenir notre niveau de marge brute réalisé en 2024

Renforcer la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Depuis 2020, Delta Plus Group a su capitaliser sur les opportunités tout en atténuant les impacts des crises successives. Parallèlement, le Groupe a mené une politique d'acquisitions stratégiques, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Face à un environnement économique exigeant, notre entreprise a démontré une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. Bien que les résultats récents reflètent des défis conjoncturels temporaires, ils soulignent notre engagement continu envers l'innovation et l'amélioration opérationnelle, jetant ainsi les bases d'une croissance durable à long terme.

Le Groupe anticipe en 2025 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique incertain et un premier trimestre marqué par des turbulences politiques. A date, aucun changement de périmètre n'est prévu pour l'exercice 2025, bien que le Groupe maintienne sa stratégie d'investissement dans la croissance externe.

À l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques portées par les droits de douanes en ce début d'année.

Dans ce contexte, Delta Plus Group met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver son niveau de rentabilité opérationnelle, saisir les opportunités de marchés du fait de son implantation industrielle et commerciale mondiale, avec pour ambition un maintien des performances en 2025.

Enfin, le Groupe entend conserver une structure financière robuste, garantissant le financement de son développement et soutenant sa stratégie de montée en gamme et d'expansion géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 Mardi 22 juillet 2025, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

