DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires de 81,5M Euros au premier trimestre 2021 - Croissance de +20,3% par rapport à 2020 - Croissance organique de +9,6%

Chiffre d'affaires de 81,5M€ au premier trimestre 2021

Croissance de +20,3% par rapport à 2020

Croissance organique de +9,6%

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +20,3% (+13,8M€) au premier trimestre 2021 et atteignent 81,5 millions d'Euros.

Le Groupe a entamé l'année 2021 sur un rythme de croissance organique soutenu, et a bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de ERB Industries (USA), société acquise en Décembre 2020, et des sociétés Alsolu (France) et Artex (Allemagne) acquises en début d'année 2021.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +9,6% sur le premier trimestre 2021 (+6,6M€).

L'effet périmètre positif (+17,2%) représente un impact de +11,6M€ sur le chiffre d'affaires.

Les effets de change, négatifs, s'élèvent à (4,4)M€ au premier trimestre, soit un impact de -6,5% sur la variation du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2021 2020 Evolution Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre 81,5 67,7 +20,3% +9,6% Chiffre d'affaires Europe 41,4 36,0 +15,1% +0,3% Chiffre d'affaires Hors Europe 40,1 31,7 +26,2% +20,2%

(1) Sur le premier trimestre 2021, l'effet périmètre s'élève à +17,2% (+11,6M€) et l'effet de change s'élève à -6,5% (-4,4M€)

Le premier trimestre 2020 avait été marqué par l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui a frappé la Chine, puis une grande partie de l'Europe et de l'Amérique, et qui avait commencé à impacter les activités du Groupe à partir du mois de Février 2020 à plusieurs titres :

L'activité de notre principal site de production, basé en Chine, avait été fortement perturbée à partir de début Février et jusqu'à mi-Mars en raison des mesures de confinement strictes mises en place dans le pays.

Ces perturbations s'étaient traduites par un fort ralentissement des ventes réalisées en Chine au premier trimestre par rapport à 2019. Les ventes de masques et de combinaisons jetables, et dans une moindre mesure celle de certains gants et lunettes de protection avaient été très élevées dans la plupart de nos filiales tout au long du premier trimestre de l'année 2020. Ces ventes avaient d'ailleurs conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

Enfin, à partir du mois de Mars 2020, la demande avait fortement ralenti dans plusieurs pays européens touchés par la pandémie : Italie, Espagne, France et Europe de l'Est en particulier.

Compte-tenu des éléments exceptionnels qui ont marqué le premier trimestre 2020, et du retour à une activité plus usuelle au premier trimestre 2021, la croissance du Groupe a logiquement bénéficié en ce début d'année 2021 d'une forte reprise sur les produits qui avaient particulièrement souffert du ralentissement économique en 2020.

L'effet de base, défavorable sur les produits « Covid-19 » a quant à lui pesé sur la croissance organique du premier trimestre 2021.

Le tableau ci-dessous récapitule, pour le premier trimestre 2021, le détail de la croissance organique, en distinguant la contribution à cette croissance organique (rapportée au chiffre d'affaires consolidé) provenant des produits « Covid-19 » de celle provenant des autres familles de produits :

Détail de la croissance organique

En contribution à la croissance organique consolidée Produits

« Covid-19 » Autres produits Total Croissance organique Groupe -4,8% +14,4% +9,6% Europe -3,8% +4,1% +0,3% Hors Europe -5,8% +26,0% +20,2%

Le chiffre d'affaires des produits Covid-19 est en baisse de -27,6% au premier trimestre 2021, tandis que le chiffre d'affaires réalisé sur les autres produits est en hausse de +17,3%.

Le poids relatif des produits « Covid-19 » représente 11% du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021, contre un niveau atypique de 17% l'an dernier.

Détail de la croissance organique

En valeur 2021

(1) 2020

Evolution

(en M€) Evolution

(en %) Chiffre d'affaires Groupe 74,2 67,7 +6,5 +9,6% Produits « Covid-19 » 8,4 11,6 -3,2 -27,6% Autres produits 65,8 56,1 +9,7 +17,3%

(1) Chiffre d'affaires hors effet périmètre (+11,6M€) et effet de change (-4,4M€) : 81,5M€ - 11,6M€ + 4,4M€ = 74,2M€

Europe

En Europe, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 (41,4M€) est en croissance de +5,4M€ (+15,1%) grâce à l'intégration des sociétés Alsolu (France) et Artex (Allemagne), acquises en début d'année 2021 (+5,4M€ au total, soit +15,4% d'effet périmètre) et malgré un effet de change légèrement défavorable de -0,2M€ (-0,6%) concentré sur le Zloty polonais.

La croissance organique, retraitée des effets de périmètre et de change est donc de +0,3% sur le trimestre, en dépit d'une baisse de -31% des ventes de produits « Covid-19 » (soit une contribution de -3,8% sur le chiffre d'affaires du premier trimestre dans cette zone géographique).

L'activité sur les autres familles de produits en Europe bénéficie quant à elle d'une reprise de +4,1% sur le trimestre, grâce notamment à un effet de base favorable sur le mois de Mars dans les pays les plus touchés l'an dernier à la même période par les mesures de confinement et de mise en sommeil de l'activité économique (Italie, France, Espagne).

Hors Europe

Sur les marchés Hors Europe, les effets de la crise, plus précoces, avaient eu davantage d'impact au premier trimestre l'an dernier.

Ainsi, l'activité en Chine avait subi deux mois de ralentissement en Février et Mars 2020.

Un effet de rattrapage a donc impacté favorablement le chiffre d'affaires dans cette zone en 2021.

Le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe au premier trimestre 2021 s'élève à 40,1M€, en augmentation de +26,2% par rapport à 2020.

Les fluctuations de l'Euro par rapport à la plupart des devises d'Amérique du Sud ayant été beaucoup plus marquées au cours des derniers mois, le Groupe enregistre sur le premier trimestre 2021 un effet de change défavorable de (4,2)M€ sur le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe (-13,2%).

Les effets de périmètre sont en revanche favorables (+6,1M€ soit +19,2%) grâce à l'intégration de ERB Industries (USA) et White Lake (Brésil), sociétés acquises fin 2020.

Retraitée des effets et change et de périmètre, la croissance organique du chiffre d'affaires est de +20,2% (+6,3M€) au premier trimestre 2021.

Les ventes de produits respiratoires liées à la crise sanitaire ont pesé à hauteur de -5,8% sur cette croissance organique. Les ventes de ces produits sont en baisse de -26%, notamment en Chine.

Les ventes sur les autres familles de produits sont en revanche en forte croissance sur le trimestre (+33,6%), grâce à un rebond significatif en Chine, en Amérique du Sud et sur l'ensemble des marchés Export, pays particulièrement pénalisés au premier trimestre l'an dernier. Ces produits ont contribué à hauteur de +26,0% à la croissance organique de cette zone au premier trimestre 2021.

Perspectives

Bénéficier de la reprise de l'activité économique attendue en 2021 tout en continuant à répondre à la demande sur les produits de protection contre la Covid-19

Maintenir le niveau de rentabilité atteint avant la crise

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Réussir l'intégration des récentes acquisitions

Delta Plus Group a démontré tout au long de l'année 2020 et au premier trimestre 2021 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée à la Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a finalisé au cours des dernièrs mois les opérations suivantes, qui ne sont intégrées dans le chiffre d'affaires du Groupe que depuis le 1er janvier 2021 :

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis, acteur proposant sur le marché américain une offre d'équipements de protection de la tête et du corps

Janvier 2021 : Acquisition d'Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès en hauteur

Janvier 2021 : Acquisition d'Artex, acteur significatif des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Le Groupe s'est fixé comme objectif majeur en 2021 de réussir l'intégration au sein du Groupe de ces nouvelles filiales.

Un autre enjeu pour le Groupe en 2021 sera de tirer profit du retour progressif à la normale attendu sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande qui reste forte en ce début d'année sur certains produits destinés à la protection contre la Covid-19.

Delta Plus Group démarre donc l'année 2021 avec une structure financière saine, et devrait enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le Groupe ambitionne par ailleurs d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique. Le Groupe reste prudent et vigilant compte-tenu du contexte sanitaire et économique qui reste très incertain en ce début d'année.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

Mercredi 28 juillet 2021, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente