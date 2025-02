Delta Plus: baisse de 5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements de protection individuelle Delta Plus Group annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 400,1 millions d'euros en 2024, en baisse de 4,9% (-3,5% en organique), mais avec une progression de 4,3% au dernier trimestre.



Il explique avoir 'su atténuer l'impact des turbulences économiques grâce à l'agilité de ses équipes, à une offre de produits innovants et adaptés, ainsi qu'à la diversification géographique et sectorielle de ses activités, témoignant ainsi de sa forte résilience'.



Malgré le recul de l'activité, Delta Plus indique avoir améliorer sa marge brute 2024, atténuant l'impact de la baisse de ses revenus. Il table sur une 'année 2025 de transition avec un chiffre d'affaires organique en légère croissance'.





