Delta laisse entendre que les hausses de tarifs seront maintenues, la demande résiliente amortissant l'impact de la hausse des coûts du carburant

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* Delta réaffirme ses prévisions de bénéfices pour 2026; les perspectives pour le troisième trimestre dépassent les estimations

* La hausse des tarifs se maintient alors que Delta compense 60 % de la hausse du coût du carburant

* La capacité après la fête du Travail reste le principal risque pesant sur les tarifs

(Ajout de détails au paragraphe 2, mise à jour des cours de l'action) par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a réaffirmé vendredi ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année et a présenté des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, affichant ainsi sa confiance dans la pérennité des récentes hausses tarifaires, même si les prix du carburant reculent par rapport aux sommets atteints cette année.

Les prévisions de la première grande compagnie aérienne américaine à publier ses résultats offrent un premier aperçu de la demande de voyages au-delà de la saison estivale et permettent de déterminer si les compagnies aériennes pourront maintenir les hausses de tarifs qu'elles ont mises en place lors du choc pétrolier du printemps, alors que les coûts se modèrent.

Erik Snell, directeur financier de Delta, a déclaré que la compagnie avait récupéré environ 60 % de la hausse des coûts de carburant au deuxième trimestre, plus rapidement que par le passé, et qu’elle s’attendait à en récupérer davantage ce trimestre.

« La demande reste forte et rien n’indique un affaiblissement ou une évolution des tendances de la demande », a déclaré Erik Snell aux journalistes. « Nous n’avons pas constaté d’élasticité. »

Les compagnies aériennes ont augmenté leurs tarifs ce printemps lors d’une flambée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran. Depuis, les prix du carburant ont reculé par rapport à leur pic, mais les investisseurs du secteur surveillent de près si la baisse des coûts va stimuler les bénéfices ou si les compagnies vont réintroduire une capacité trop importante après l’été, ce qui affaiblirait les prix.

Delta prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars par action, réaffirmant ainsi la fourchette initialement annoncée en janvier, après l’avoir omise de son communiqué d’avril sur le premier trimestre. Le point médian de 7 dollars est supérieur d’environ 17 % aux 5,97 dollars par action attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Erik Snell a déclaré que la volatilité des prix du carburant serait un facteur déterminant pour savoir si Delta atteindra la limite supérieure de sa fourchette, tandis que la compagnie s’attend à ce que la vigueur de son chiffre d’affaires se maintienne jusqu’à la fin de l’année.

L'action de la compagnie aérienne a reculé de 1,5 % lors des échanges avant l'ouverture du marché.

La compagnie prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 2,00 et 2,50 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,02 dollars. Elle table sur une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 15 % et une marge d'exploitation comprise entre 11 % et 13 %.

Les principaux concurrents de Delta, United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines

LUV.N , publieront leurs résultats plus tard dans le mois.

LES HAUSSES DE TARIFS SE MAINTIENNENT

Les résultats de Delta suggèrent que les compagnies aériennes stimulent la croissance de leur chiffre d’affaires par la tarification plutôt que par l’augmentation de leur capacité.

La compagnie aérienne a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de près de 14 % au deuxième trimestre, alors que sa capacité n’a augmenté que d’environ 1 %.

Le chiffre d’affaires par siège-mille disponible — qui mesure le chiffre d’affaires généré par Delta pour chaque siège-mille de capacité — a augmenté de 11 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Erik Snell a déclaré que le volume de Delta au troisième trimestre serait globalement stable, voire en légère hausse par rapport à l’année précédente, ce qui suggère que la croissance de son chiffre d’affaires est davantage tirée par les tarifs et la composition de la clientèle que par une augmentation du nombre de vols.

Le chiffre d’affaires des classes premium a augmenté de 17 % au deuxième trimestre, mais celui des billets en classe économique a également progressé de 8 %, ce qui confirme l’analyse de Delta selon laquelle la demande reste forte au-delà de sa clientèle la plus lucrative.

LE TEST D'APRÈS L'ÉTÉ

Selon les analystes, le véritable test pour les compagnies aériennes aura lieu après la fête du Travail en septembre, période où les voyages d’agrément connaissent généralement un ralentissement.

Ils avertissent que les plans de capacité pour le quatrième trimestre restent le principal risque pesant sur la vigueur actuelle des tarifs. Si le nombre de vols reprend trop brusquement, les transporteurs pourraient compromettre les gains tarifaires qu’ils ont obtenus pendant la crise du carburant.

Erik Snell a déclaré que la compagnie aérienne pouvait ajuster ses vols à court terme si la demande venait à se détériorer, comme cela a été le cas au deuxième trimestre.

LE SOULAGEMENT LIÉ AU CARBURANT S'ESTOMPE

La hausse des coûts du carburant a entraîné une baisse de 26 % du bénéfice ajusté de Delta au deuxième trimestre, à 1,56 dollar par action par rapport à l’année précédente. Ce résultat a néanmoins dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,48 dollar par action.

Delta a déclaré avoir absorbé la charge trimestrielle liée au carburant la plus élevée de son histoire, en hausse de 1,9 milliard de dollars par rapport à l’année précédente.

Erik Snell a indiqué que la facture de carburant de Delta serait supérieure d’environ 4 milliards de dollars cette année par rapport à l’année dernière. Pour le troisième trimestre, la compagnie table sur un prix du carburant d’environ 3,15 dollars le gallon.

Le prix au comptant du kérosène aux États-Unis a grimpé à 3,18 dollars le gallon, repassant pour la première fois depuis la mi-juin au-dessus de la barre des 3 dollars, dans un contexte de reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. Les prix restent toutefois bien en deçà du pic atteint début avril, qui s’élevait à environ 4,88 dollars le gallon.