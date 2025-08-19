Delta et United poursuivis en justice pour avoir vendu des "sièges sans fenêtre"

Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O ont été poursuivies en justice mardi par des passagers qui affirment avoir payé un supplément pour s'asseoir dans des sièges "fenêtre", mais qui se sont retrouvés assis à côté d'un mur vide.

Des propositions d'actions collectives ont été déposées contre United devant le tribunal fédéral de San Francisco et contre Delta devant le tribunal fédéral de Brooklyn (New York), demandant des millions de dollars de dommages et intérêts pour plus d'un million de passagers de chaque compagnie.

Les plaintes indiquent que certains Boeing 737, Boeing 757 et Airbus A321 contiennent des sièges qui devraient normalement avoir des fenêtres, mais qui n'en ont pas en raison de l'emplacement des conduits d'air conditionné, des conduits électriques ou d'autres composants.

Selon les passagers, Delta et United ne signalent pas ces sièges au cours du processus de réservation, contrairement à leurs rivales Alaska Airlines ALK.N et American Airlines

AAL.O , même si elles les font payer des dizaines, voire des centaines de dollars.

Les poursuites judiciaires indiquent que les gens achètent des sièges côté hublot pour plusieurs raisons, notamment pour lutter contre la peur de l'avion ou le mal des transports, pour occuper un enfant, pour bénéficier d'une lumière supplémentaire ou pour regarder le monde passer.

"Si les plaignants et les membres de la classe avaient su que les sièges qu'ils achetaient (étaient) sans fenêtre, ils ne les auraient pas choisis, et auraient encore moins payé un supplément", indique la plainte de United. La plainte de Delta contient des termes similaires.

Delta est basée à Atlanta et United à Chicago. Aucune des deux compagnies n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les recettes accessoires provenant du choix des sièges, des frais de bagages, des surclassements en cabine, des salons d'aéroport et d'autres services aident les transporteurs à générer plus d'argent lorsqu'ils effectuent des vols, tout en maintenant les tarifs de base à un niveau plus bas.

Le procès de Delta est dirigé par Nicholas Meyer, de Brooklyn, et celui de United par Marc Brenman, de San Francisco, et Aviva Copaken, de Los Angeles. Aviva Copaken a déclaré que United lui avait remboursé les frais liés aux sièges sans fenêtre sur deux vols, mais pas sur le troisième.

Les passagers peuvent utiliser des sites web tels que SeatGuru pour trouver les avantages et les inconvénients de certains sièges, y compris ceux qui n'ont pas de fenêtre.

Carter Greenbaum, un avocat dont le cabinet a intenté les deux procès, a déclaré que la possibilité de trouver des informations sur des sites web tiers n'excusait pas la conduite de Delta et de United.

"Une entreprise ne peut pas faire de fausses déclarations sur la nature des produits qu'elle vend, puis s'appuyer sur des avis de tiers pour dire qu'un client aurait dû savoir qu'elle mentait", a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

Les affaires sont les suivantes: Meyer v Delta Air Lines Inc, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 25-04608; et Brenman et al v United Airlines Inc, U.S. District Court, Northern District of San Francisco, No. 25-06995.