Delta en hausse après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions

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10 juillet - ** L'action Delta Air Lines DAL.N progresse de 2,3 % à 91 dollars en pré-ouverture

** La compagnie réaffirme ses prévisions de bénéfice annuel et présente des perspectives pour le troisième trimestre meilleures que prévu, signe de sa confiance dans la pérennité de la récente hausse des tarifs, même si les prix du kérosène reculent par rapport aux sommets atteints cette année

** La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 6,50 $ et 7,50 $ pour l’exercice 2026, réaffirmant ainsi la fourchette de prévisions qu’elle avait initialement publiée en janvier, après l’avoir omise de son communiqué d’avril sur le premier trimestre

** DAL prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 2,00 $ et 2,50 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,02 $ par action – données compilées par LSEG

** L'objectif de cours médian des 27 courtiers couvrant le titre s'établit à 105 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 28 % depuis le début de l’année