Delta commande 34 Airbus A321neo supplémentaires pour renouveler sa flotte

Delta Air Lines DAL.N a déclaré vendredi qu'elle achètera 34 Airbus AIR.PA A321neo supplémentaires dans le cadre de son plan de renouvellement de sa flotte avec des avions qui consomment moins de carburant et offrent plus de sièges haut de gamme.

Les nouveaux appareils devraient arriver à partir de 2029.

Cette commande porte à 189 le nombre total d'appareils A321neo commandés par Delta. La compagnie en exploite déjà 92 et en a 97 autres en commande ferme. Elle dispose d'options pour 36 autres appareils. Il s'agit de la troisième annonce faite par la compagnie aérienne basée à Atlanta cette année. En janvier, elle a commandé 30 Boeing BA.N 787-10, puis 31 Airbus à fuselage large .

Delta, à l'instar d'autres grandes compagnies aériennes, s'est dotée de nouveaux appareils plus performants et offrant davantage de sièges dans les cabines haut de gamme.

La compagnie aérienne a déclaré que la majeure partie de l'augmentation prévue du nombre de sièges proviendrait de ces sièges plus chers plutôt que de la cabine principale.

L'A321neo devrait être un élément clé de cette stratégie sur les liaisons intérieures et les liaisons internationales plus courtes.

Delta a déclaré que l'avion avait le coût d'exploitation par siège le plus bas parmi ses avions à fuselage étroit et qu'il offrait plus de sièges de première classe et de sièges avec plus d'espace pour les jambes que tout autre avion à couloir unique de sa flotte.

Le nouvel avion sera équipé de moteurs RTX RTX.N Pratt & Whitney GTF.