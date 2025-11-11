Delta Cargo s'associe à Trackonomy pour lancer une plateforme dédiée au fret aérien
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 17:13
Propulsée par la technologie d'intelligence physique de Trackonomy, Pulse fournit des alertes prédictives aux équipes de Delta afin d'anticiper les perturbations et d'optimiser les délais de livraison. Basée sur la plateforme Sentient, elle intègre les données Cargo IQ, les informations de vol et des sources tierces comme FlightAware pour offrir des analyses prédictives et des interventions autonomes.
Selon Erik Volkerink, directeur général de Trackonomy, cette solution 'fait entrer l'intelligence prédictive directement dans les opérations aéroportuaires et la gestion des expéditions'. Pulse est déjà opérationnelle pour les services DASH et DASH Critical sur plusieurs grands aéroports américains, dont Atlanta, Los Angeles, New York et Miami.
