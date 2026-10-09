Delta Air Lines revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices, les coûts du carburant dépassant la hausse des recettes issues des billets d'avion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Delta revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels alors que la facture de carburant augmente de 6 milliards de dollars

* Les fortes hausses des tarifs mettent à l'épreuve la capacité des voyageurs à payer davantage

* La raffinerie devrait générer 700 millions de dollars de bénéfices, amortissant ainsi l'impact de la hausse des coûts de carburant

(Ajout des cours de bourse au paragraphe 1)

par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfice annuel de près d’un quart (en valeur médiane), la flambée des coûts du carburant ayant pris le pas sur la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets, entraînant une chute de 3 % de son cours avant l’ouverture de la Bourse.

Cette révision à la baisse souligne un défi croissant pour les transporteurs américains: les passagers accepteront-ils de nouvelles hausses de tarifs si les prix du carburant restent élevés? Les compagnies aériennes ont déjà considérablement augmenté leurs tarifs cette année, et les analystes préviennent que de nouvelles hausses pourraient mettre à l'épreuve la volonté des voyageurs de continuer à dépenser.

La compagnie aérienne basée à Atlanta s'attend à ce que sa facture annuelle de carburant augmente d'environ 6 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Ses dépenses de carburant au troisième trimestre ont bondi de 62 % en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars, soit plus de 500 millions de dollars de plus que ce qu'elle avait prévu en juillet.

“Tout cela est dû au carburant”, a déclaré Erik Snell, directeur financier de Delta, aux journalistes qui lui demandaient ce qui avait motivé la révision à la baisse des prévisions, en évoquant les hausses des prix du pétrole brut et du kérosène raffiné observées depuis l’été.

Delta table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,10 et 5,60 dollars par action, contre une fourchette de 6,50 à 7,50 dollars prévue en juillet. Le nouveau point médian de 5,35 dollars est inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 5,46 dollars, selon LSEG. La compagnie prévoit un bénéfice avant impôts ajusté de 4,5 milliards de dollars pour 2026.

Le bénéfice ajusté du troisième trimestre, à 1,72 dollar par action, a manqué de peu l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,76 dollar, selon LSEG. Sa marge d’exploitation ajustée a reculé à 9,4 %, contre 11,1 % auparavant.

Delta est la première grande compagnie aérienne américaine à publier ses résultats du troisième trimestre; ses concurrentes United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N devraient publier les leurs plus tard dans le mois.

HAUSSE DES TARIFS

Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant pour leurs vols réguliers au cours des huit premiers mois de 2026, soit près de 13,2 milliards de dollars de plus que l’année précédente, malgré une consommation de carburant légèrement inférieure, selon le Bureau des statistiques des transports.

La forte demande et la croissance limitée du nombre de sièges ont permis aux transporteurs de répercuter la hausse des coûts de carburant sur les passagers. Les tarifs des compagnies aériennes américaines ont augmenté en moyenne d’environ 25 % par rapport à l’année précédente au cours des cinq mois allant jusqu’en août, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau des statistiques du travail.

Alors que les prix du carburant restent élevés et que la croissance prévue des capacités du secteur devrait s’accélérer au quatrième trimestre par rapport au troisième, les analystes observent si les transporteurs, dont Delta, pourront encore augmenter leurs tarifs sans décourager les voyageurs.

Les analystes de la Deutsche Bank s’attendent à ce que le secteur récupère une part moindre de la hausse des coûts de carburant grâce à des mesures visant à augmenter les recettes au quatrième trimestre, la récupération totale n’étant pas prévue avant début 2027.

Delta a indiqué que la demande restait forte. Avec près de 60 % des réservations déjà effectuées pour le quatrième trimestre, la compagnie s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 20 % par rapport à l'année dernière, a déclaré M. Snell.

La compagnie prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,15 et 1,65 dollar au quatrième trimestre, la valeur médiane de 1,40 dollar correspondant globalement à l’estimation moyenne des analystes de 1,39 dollar, selon LSEG.

L'AVANTAGE DE LA RAFFINERIE

Delta dispose d’un avantage par rapport aux autres grandes compagnies aériennes américaines: elle possède une raffinerie près de Philadelphie, qui, selon M. Snell, devrait générer 700 millions de dollars de bénéfices cette année.

“Nous disposons d’une raffinerie qui nous offre une compensation, une compensation partielle des prix du carburant, ce dont personne d’autre ne bénéficie”, a-t-il déclaré.

Acquise en 2012, la raffinerie de Monroe transforme le pétrole brut en kérosène et en d’autres produits. Delta continue de payer le prix du marché pour le carburant destiné à ses opérations aériennes, mais conserve les bénéfices issus du raffinage au sein de l’entreprise.

Cela s’avère utile lorsque l’écart entre les prix du pétrole brut et ceux des carburants raffinés se creuse, ce qui augmente les coûts pour les compagnies aériennes s’approvisionnant auprès de fournisseurs externes. Cette protection varie toutefois en fonction des marges de raffinage, et la raffinerie peut enregistrer des pertes lorsque ces marges s’amenuisent.

La raffinerie ne peut toutefois amortir que partiellement l’impact de la hausse des prix du carburant. Même avec un bénéfice prévu de 40 cents par gallon issu de la raffinerie, Delta s’attend à ce que son coût du carburant passe de 3,61 dollars au troisième trimestre à 4,25 dollars au quatrième trimestre.

M. Snell a déclaré que les coûts de carburant devraient rester élevés pendant un certain temps.

“À terme, le prix du carburant baissera. Mais nous ne savons pas exactement quand”, a-t-il ajouté.