Delta Air Lines prévoit un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 janvier - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N chutent de près de 1,7 % à 69,8 $dans les échanges matinaux

** DAL prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 entre 6,50 $ et 7,50 $, dont le point médian est largement inférieur aux estimations des analystes de 7,25 $, selon les données compilées par LSEG ** Co prévoit une croissance des bénéfices d'environ 20% en 2026, citant la forte demande des consommateurs et des entreprises et l'augmentation des ventes de voyages haut de gamme

** Le bénéfice ajusté par action de 1,55 $ au quatrième trimestre dépasse les estimations de 1,53 $

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 devrait augmenter de 5 % à 7 % et le bénéfice par action ajusté de 50 cents à 90 cents, contre 72 cents estimés par les analystes ** Les actions de United Airlines UAL.O et Southwest Airlines

LUV.N sont en baisse marginale d'environ 0,5 % et American Airlines AAL.O chute de 1,3 % ** La médiane des prévisions des 27 courtiers couvrant les actionsde DAL est de 82,5 $ - données compilées par LSEG

** DAL a gagné ~6% en 2025