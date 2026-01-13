 Aller au contenu principal
Delta Air Lines prévoit un bénéfice annuel largement inférieur aux estimations ; les actions chutent
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 janvier - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N chutent de près de 1,7 % à 69,8 $dans les échanges matinaux

** DAL prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 entre 6,50 $ et 7,50 $, dont le point médian est largement inférieur aux estimations des analystes de 7,25 $, selon les données compilées par LSEG ** Co prévoit une croissance des bénéfices d'environ 20% en 2026, citant la forte demande des consommateurs et des entreprises et l'augmentation des ventes de voyages haut de gamme

** Le bénéfice ajusté par action de 1,55 $ au quatrième trimestre dépasse les estimations de 1,53 $

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 devrait augmenter de 5 % à 7 % et le bénéfice par action ajusté de 50 cents à 90 cents, contre 72 cents estimés par les analystes ** Les actions de United Airlines UAL.O et Southwest Airlines

LUV.N sont en baisse marginale d'environ 0,5 % et American Airlines AAL.O chute de 1,3 % ** La médiane des prévisions des 27 courtiers couvrant les actionsde DAL est de 82,5 $ - données compilées par LSEG

** DAL a gagné ~6% en 2025



AMERICAN AIRLINE
15,9400 USD NASDAQ -0,38%
DELTA AIR LINES
70,580 USD NYSE -0,61%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
SOUTHWEST AIRLIN
44,345 USD NYSE +1,15%
UNITED AIRLINES
116,8350 USD NASDAQ +1,34%
